ميزتان في «فيسبوك» لمنع اختراق الحساب نهائيا

تواصل – فريق التحرير:

يعد “فيسبوك” موقع التواصل الاجتماعي الأبرز على مستوى العالم، والأكثر شعبية، الذي يضم هناك 1.93 مليار مستخدم نشط يوميًا على Facebook في جميع أنحاء العالم.

فيسبوك يتعرض للاختراق

ويتعرض الموقع نفسه، فضلا عن حسابات المستخدمين إلى محاولات الاختراق وانتهاك البيانات الشخصية، لذا تسعى المنصة لتوفير أقصى قدر ممكن من الحماية.

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وحسب أحد خبراء التكنولوجيا، فإن هناك ميزتين اثنتين على وجه الخصوص في Facebook يجب الانتباه إليهما، وهما: تنبيهات تسجيل الدخول غير المعروفة، وكذلك المصادقة الثنائية.

وبتقعيل هاتين الخاصتين، الموجودتين بالفعل ضمن إعدادات “فيسبوك” يتجنب المستخدم اختراق حسابه من قبل المحتالين عبر الإنترنت.

كيف يمكن تفعيل الميزتين

أولاً: الانتقال إلى الإعدادات ثم البحث عن قسم الأمان.

ثانيا: الانتقال إلى الحصول على تنبيهات حول عمليات تسجيل الدخول غير المعروفة.

وهنا سيحذرك “Facebook” إذا قام شخص ما بتسجيل الدخول من جهاز أو متصفح لا تستخدمه عادة، ثم يمكنك التحقق من حسابك وتسجيل الخروج من أي جلسات تطبيق مشبوهة،.

كما ستتمكن من معرفة من يقوم بتسجيل الدخول ومن أين وعلى أي جهاز.