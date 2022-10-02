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فيديو يحبس الأنفاس.. تنّين يبتلع ماعزًا كبيرة في دقيقة
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فيديو يحبس الأنفاس.. تنّين يبتلع ماعزًا كبيرة في دقيقة

فيديو يحبس الأنفاس.. تنّين يبتلع ماعزًا كبيرة في دقيقة

فيديو يحبس الأنفاس.. تنّين يبتلع ماعزًا كبيرة في دقيقة
١٢:٣٠:٣٧ ص، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يحبس الأنفاس، يوثق لحظة انقضاض ” تنين  الكومودو” على عنز يبدو أنها لم تعد على قيد الحياة، حيث قام بابتلاعها كاملة رغم كبر حجمها في أقل من دقيقة.

ويعد سم هذا التنين أقوى السموم، حيث يستطيع عض فريسته ووفاتها بعد وقت قليل حتى لو هربت منه فيقوم باستخدام لسانه في الوصول إلى مكانها والانقضاض عليها.

ما هو تنين الكومودو؟

الكومودو هو أكبر سحلية ضخمة وثقيلة الوزن في العالم، ينتمى هذا التنين إلى فئة السحالي الضخمة حجمًا، وهو الأكبر حجمًا في هذه الفئة.

الموطن الأصلي

يتصور البعض أن موطن الكومودو هو مجموعة الجزر الإندونيسية، ولكن هذا التصور خاطئ، حيث اكتشف علماء البيئة أن الموطن هو قارة أستراليا، حيث انتقلت التنانين  فيما بعد إلى الجزر بعد وصول البشر للقارة.

شكل الكومودو:

تنين ضخم له جسم ممتلىء ثقيل الوزن، يمتلك ساقين طوال، ويمتلك عضلات تمتد مكونة ذيل سميك وطويل.

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