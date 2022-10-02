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«مليشيا الحوثي» تحبط تمديد الهدنة في اليمن بسبب مصالح إيران
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«مليشيا الحوثي» تحبط تمديد الهدنة في اليمن بسبب مصالح إيران

«مليشيا الحوثي» تحبط تمديد الهدنة في اليمن بسبب مصالح إيران

«مليشيا الحوثي» تحبط تمديد الهدنة في اليمن بسبب مصالح إيران
١١:٢٨:٥٧ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أدلى عبد الله العليمي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم بأن ميليشيا الحوثي تمكنت من إحباط تمديد الهدنة في اليمن.

تجاهل المعاناة الإنسانية

وأوضح المسؤول اليمني أن الجماعة تنظر إلي الهدنة باعتبارها “معركة سياسية”، تتفاوض فيها نيابة عن إيران، وفرض إرادات وتجاهلا تاما لمعاناة الشعب اليمني وفرصة للابتزاز، وقدمت نفسها كأداة خارجية تضع المصالح الإيرانية فوق اعتبارات مصالح الشعب اليمني.

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وأضاف العليمي عبر حسابه على “تويتر” أن جماعة الحوثي “أبعد ما تكون” عن كونها شريكا في السلام، مشيرا إلى أنها لم تتعامل مع الهدنة كفرصة للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

مطار صنعاء ورواتب الموظفين

وأكد العليمي أن الحوثيين رفضوا “هدنة تضمن وقف إطلاق النار ودفع رواتب الموظفين المدنيين في مناطق سيطرتهم مع توسيع لرحلات من مطار صنعاء وضمان تدفق للمشتقات النفطية”، حسب “العربية”.

كما أشار إلى “تنازلات واسعة” قدمتها الحكومة، ووافقت على مقترح المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبرج بالرغم من كل مافيه من “تجاهل لمخاوف الحكومة”، قائلا إن ذلك جاء حرصا منها على استمرار الهدنة وبحثا عن فرص للسلام.

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إيران المبعوث الأممي في اليمن الهدنة في اليمن اليمن مطار صنعاء ميليشيا الحوثي

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