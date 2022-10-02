«مليشيا الحوثي» تحبط تمديد الهدنة في اليمن بسبب مصالح إيران

تواصل – فريق التحرير:

أدلى عبد الله العليمي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم بأن ميليشيا الحوثي تمكنت من إحباط تمديد الهدنة في اليمن.

تجاهل المعاناة الإنسانية

وأوضح المسؤول اليمني أن الجماعة تنظر إلي الهدنة باعتبارها “معركة سياسية”، تتفاوض فيها نيابة عن إيران، وفرض إرادات وتجاهلا تاما لمعاناة الشعب اليمني وفرصة للابتزاز، وقدمت نفسها كأداة خارجية تضع المصالح الإيرانية فوق اعتبارات مصالح الشعب اليمني.

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وأضاف العليمي عبر حسابه على “تويتر” أن جماعة الحوثي “أبعد ما تكون” عن كونها شريكا في السلام، مشيرا إلى أنها لم تتعامل مع الهدنة كفرصة للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

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