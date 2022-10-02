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4 أنواع لاستقدام العمالة في «مساند».. تعرف عليها
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4 أنواع لاستقدام العمالة في «مساند».. تعرف عليها

4 أنواع لاستقدام العمالة في «مساند».. تعرف عليها

4 أنواع لاستقدام العمالة في «مساند».. تعرف عليها
١١:٠٥:٢٨ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، عن 4 أنواع للاستقدام تسهل رحلة الاستقدام وتعمل على تبسيطها وتيسيرها للمواطنين.

وتشمل أنواع الاستقدام في مساند ما يلي:

– حسب المواصفات: حيث يتم استقدام العامل أو العاملة المطابق للمواصفات التي تريدها

– معيّن باسم: استقدام عامل أو العاملة في أي مهنة يعرضها مساند بالاسم ورقم الجواز

– معروفة: استقدام عاملة منزلية مختارة بالاسم ورقم الجواز ولا تشمل الخدمة المهن الأخرى

– تأجير خدمات العمالة المنزلية: التعامل مع شركات استقدام تقدم خدمات تأجير

 

الكلمات الدلالية:
استقدام العمالة الاستقدام العمالة مساند

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