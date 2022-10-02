4 أنواع لاستقدام العمالة في «مساند».. تعرف عليها
تواصل – فريق التحرير:
أعلن الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، عن 4 أنواع للاستقدام تسهل رحلة الاستقدام وتعمل على تبسيطها وتيسيرها للمواطنين.
وتشمل أنواع الاستقدام في مساند ما يلي:
– حسب المواصفات: حيث يتم استقدام العامل أو العاملة المطابق للمواصفات التي تريدها
– معيّن باسم: استقدام عامل أو العاملة في أي مهنة يعرضها مساند بالاسم ورقم الجواز
– معروفة: استقدام عاملة منزلية مختارة بالاسم ورقم الجواز ولا تشمل الخدمة المهن الأخرى
– تأجير خدمات العمالة المنزلية: التعامل مع شركات استقدام تقدم خدمات تأجير