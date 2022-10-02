الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم
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مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم

مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم

مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم
١١:٣١:٢٠ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة الثانوية فأعلى في عدّة تخصصات؛ للعمل في بقيق؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ممثل مركز اتصال العملاء.

المؤهلات والخبرات:

شهادة الثانوية العامة فأعلى.

خبرة سابقة 2 سنوات في مركز الاتصال.

خبرة لا تقل عن 1 سنة في تشغيل نظام CAFM.

طريقة التقديم :

أوضحت إدارة المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ  2 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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