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هل يُمنع شرب القهوة أثناء العلاج من جرثومة المعدة؟ استشاري يجيب
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هل يُمنع شرب القهوة أثناء العلاج من جرثومة المعدة؟ استشاري يجيب

هل يُمنع شرب القهوة أثناء العلاج من جرثومة المعدة؟ استشاري يجيب

هل يُمنع شرب القهوة أثناء العلاج من جرثومة المعدة؟ استشاري يجيب
١٠:١١:٢٥ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض أن علاج جرثومة المعدة لا يمنع من شرب القهوة.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، ردا على سؤال “هل يمنع شرب القهوة السوداء خلال علاج جرثومة المعدة؟ الجواب: لا.”.

وكان الذيابي، قد حدد في وقت سابق بعض الأسباب التي تؤثر على علاج جرثومة المعدة.

أسباب تؤثر على علاج جرثومة المعدة

وقال  الذيابي، في  تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن أسباب عدم القدرة على التخلص من جرثومة المعدة بعد أخذ المضادات الحيوية متعددة، أبرزها:

1- مقاومة المضادات الحيوية

2- عدم تناول العلاج كما وصف الطبيب

3- عدم أخذ جرعة كافية من دواء الحموضة

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الكلمات الدلالية:
القهوة القهوة وجرثومة المعدة جرثومة المعدة شرب القهوة

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