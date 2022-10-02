المبعوث الأممي لليمن: نأسف لعدم التوصل لتمديد الهدنة في اليمن اليوم

تواصل – فريق التحرير:

أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم، عن أسفه لعدم التوصل لتمديد الهدنة في اليمن.

استكمال المفاوضات

وقال جروندبرج: “سنواصل المفاوضات مع كافة الأطراف لتمديد الهدنة على وجه السرعة”، وأضاف: ” أشكر الحكومة اليمنية على التعاطي بإيجابية مع مقترح تمديد الهدنة”، ودعا المبعوث الأممي الأطراف اليمنية لعدم التصعيد والبعد عن العنف،

اقرأ أيضا:

الحكومة اليمنية تعلق على مقترح أممي لتمديد الهدنة

دعوة للتجديد

وفي وقت سابق، أكد مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، تلقيها مقترحًا تم تحديثه من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداءً من اليوم الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضحت أن الحكومة اليمنية تعمل على دراسة المقترح المحدث، وستتعامل معه بإيجابية