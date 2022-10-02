استشاري: «الحزام الناري» مُعدي ونقص المناعة أهم أسباب الإصابة

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أوضح د. عامر العلي استشاري أمراض جلدية أن مرض “الحزام الناري” مرض مُعدي، ونقص المناعة أهم أسباب الإصابة.

وقال العلي، خلال مداخلة عبر السكايب مع برنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خليجية”، أن نقص المناعة الناتجة عن بعض الأمراض كالسكري والضغط، من مسببات الإصابة بمرض الحزام الناري.

وأشار إلى أن هذا المرض معدي للطفل الذي لم يتلق لقاح العنجز، ويصاب به كبير السن في هيئة مرض “الحزام الناري”.

ما هو الحزام الناري؟

والحزام الناري هو التهاب معدي يسبب طفحًا جلديًا مؤلمًا، وقد يظهر في أيّ منطقة في الجسم، إلا أنه في معظم الحالات يظهر على شكل نطاق أو حزام من الطفح الجلدي يلتف حول أحد جانبي الخصر.

المسبب الرئيس له هو ذات الفيروس الذي يسبب الإصابة بجدري الماء أو الحماق ( Chickenpox).

بعد الإصابة بالجدري والشفاء منه في الصغر يبقى الفيروس غير نشط في النسيج العصبي قرب الحبل الشوكي والدماغ.

وبعد سنوات قد ينشط فجأة ليصاب الشخص بالحزام الناري، ومع أنه ليس مميتًا إلا أن حزام النار مؤلم جدًا.

هؤلاء قد يكونون بمأمن من المرض

فيروس الحزام الناري قد يشكل خطورة كبيرة على بعض الأشخاص خاصة:

1 – من لم يصب بجدري الماء سابقًا ولم يتلق لقاح جدري الماء.

2 – الأشخاص المصابون بضعف في جهاز المناعة.

3 – النساء الحوامل.

4 – الأطفال حديثو الولادة.

وأكدت أن الشخص المصاب بالحزام الناري، يظل ناقلًا للعدوى إلى أن تختفي بثور الهربس، وينبغي أن يتجنب الاتصال المباشر مع أي شخص.

علامات الإصابة بالحزام الناري

وتظهر علامات مرض الحزام الناري وأعراضه في العادة على جزء صغير في جانب واحد من الجسد فقط قد تشتمل تلك المؤشرات والأعراض، الآتي:

1 – الحمى.

2 – الصداع.

3 – الإرهاق

4 – الألم الشديد.

5 – الخدر والنخز.

6 – الإحساس بالحرقة.

7 – الحساسية تجاه اللمس.

8 – حساسية تجاه الضوء.

9 – طفح جلدي أحمر يظهر بعد بضعة أيام من بدء الألم.

10 – بثور ممتلئة بالسوائل تنفتح وتتكون فوقها قشرة، والحكة.