«ومن أحياها».. رزقه الله بالذرية بعد معاناة فتبرع بكليته وجزء من كبده شكرًا لله (فيديو)

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” المال والبنون زينة الحياة الدنيا”، لا يشعر بمرارة الحرمان من نعمة الرزق بالأبناء إلا من فقدها، وهذا المواطن “إبراهيم الشميمري” عاش معانة ليرزقه الله بالذرية فكان شكره لله أن تبرع بجزء من جسده ليرفع المعاناة عن غيره.

وحلّ “الشميمري” ضيفًا على برنامج ” يا هلا” المذاع على فضائية “روتانا خليجية” والذي يقدمه الإعلامي مفرح الشقيقي، راويًا قصة هذا العمل الإنساني الذي تبرع فيه بإحدى كليتيه وجزءًا من كبده.

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وقال “الشميمري” إنه تبرع بكليته وجزء من كبده شكراً لله على نعمة الإنجاب بعد معاناة، مشيرًا إلى أنه قرر التبرع بالكلية لطفلة لكن الأطباء أخبروه بأن كليته لا تصلح لها بسبب حجمها، فتبرع بها لشخص في الخمسين من عمره.

وأكد أنه على تواصل مع الشخص الذي تبرع له، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم إلى من سيتبرع لأن هذا غير مصرح به ولكنه تعرف عليه بعد عملية التبرع.