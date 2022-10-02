الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«ومن أحياها».. رزقه الله بالذرية بعد معاناة فتبرع بكليته وجزء من كبده شكرًا لله (فيديو)
قرار هام من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإلغاء هذا الأمر
هل يمكن لكبار السن ممارسة «حمل الأثقال»؟
شركة علم لأمن المعلومات تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
تفاصيل اختراق وتسريب بيانات هاتف رئيسة وزراء بريطانيا ومسؤولين بالحكومة البريطانية
أهم 10.. القتل حدًا لـ فاطمة محمد أصفاو وانتشار السرطان في عسير

الرئيسية

 /

منوعات

 /

«ومن أحياها».. رزقه الله بالذرية بعد معاناة فتبرع بكليته وجزء من كبده شكرًا لله (فيديو)

«ومن أحياها».. رزقه الله بالذرية بعد معاناة فتبرع بكليته وجزء من كبده شكرًا لله (فيديو)

«ومن أحياها».. رزقه الله بالذرية بعد معاناة فتبرع بكليته وجزء من كبده شكرًا لله (فيديو)
١٠:٠٢:٤٩ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

” المال والبنون زينة الحياة الدنيا”، لا يشعر بمرارة الحرمان من نعمة الرزق بالأبناء إلا من فقدها، وهذا المواطن “إبراهيم الشميمري” عاش معانة ليرزقه الله بالذرية فكان شكره لله أن تبرع بجزء من جسده ليرفع المعاناة عن غيره.

وحلّ “الشميمري” ضيفًا على برنامج ” يا هلا” المذاع على فضائية “روتانا خليجية” والذي يقدمه الإعلامي مفرح الشقيقي، راويًا قصة هذا العمل الإنساني الذي تبرع فيه بإحدى كليتيه وجزءًا من كبده.

اقرأ أيضًا:

شاب يتبرع لأخيه بكليته بعد أن تبرع لطفل بجزء من كبده (فيديو)

وقال “الشميمري” إنه تبرع بكليته وجزء من كبده شكراً لله على نعمة الإنجاب بعد معاناة، مشيرًا إلى أنه قرر التبرع بالكلية لطفلة لكن الأطباء أخبروه بأن كليته لا تصلح لها بسبب حجمها، فتبرع بها لشخص في الخمسين من عمره.

وأكد أنه على تواصل مع الشخص الذي تبرع له، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم إلى من سيتبرع لأن هذا غير مصرح به ولكنه تعرف عليه بعد عملية التبرع.

الكلمات الدلالية:
الانجاب التبرع التبرع بالكيد تبرع بكليته

مواد ذات صلة

المزيد
بدون سبب.. حريق غامض يلتهم سيارة وواجهة بنك (فيديو)

بدون سبب.. حريق غامض يلتهم سيارة وواجهة بنك (فيديو)

٠٨:٠٩ ص، الأحد، ١٢ فبراير ٢٠١٧
يطلق النار على خطيب شقيقته لأغرب سبب!

يطلق النار على خطيب شقيقته لأغرب سبب!

٠٧:٠٢ م، الأحد، ١٢ يونيو ٢٠٢٢
بسعر فلكي.. طرح هاتف هتلر «الدموي» للبيع

بسعر فلكي.. طرح هاتف هتلر «الدموي» للبيع

٠٢:١٢ م، الأربعاء، ٠١ فبراير ٢٠١٧
فاجعة بمصر.. مصرع 3 عمال داخل بئر صرف صحي بسبب خطأ فادح

فاجعة بمصر.. مصرع 3 عمال داخل بئر صرف صحي بسبب خطأ فادح

١٢:٤٩ ص، الجمعة، ١١ فبراير ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *