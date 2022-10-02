بالفيديو: 3 ركائز لتعريف الطلاب بسوق العمل

تواصل – فريق التحرير:

قال عبدالله الحسين، مدير مبادرة الإرشاد المهني في الجامعات، إن تعريف الطلاب على سوق العمل، يعتبر ضمن مهام المبادرة، وكذلك مساعدة الطلاب وتوجيههم، حسب قدراتهم وميولهم.

وأوضح الحسين أن تعريف الطلاب على سوق العمل، يكون من خلال ثلاثة ركائز، التي تعد معايير التعامل مع الطلاب حديثي التخرج، وهي

الميول المهنية

القدرة

احتياج سوق العمل

اقرأ أيضا:

“التدريب التقني” تطلق مبادرة “رافد” لتسهيل دخول المتدربين لسوق العمل

وخلال شهر أغسطس الماضي، دشن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تركي بن عبدالله الجعويني في مقر الصندوق بالرياض مبادرة الإرشاد المهني في الجامعات من خلال إنشاء مكاتب للإرشاد في 13 جامعة حكومية وأهلية، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجامعات وقيادات ومنسوبي الصندوق.

أهداف المبادرة

وتهدف المبادرة إلى المساهمة في مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتمكين الطلاب والخريجين من التعرف على مهارات واحتياجات قطاع العمل الحالية والمستقبلية.

وترتكز المبادرة على أهمية التشارك والتكامل مع الجامعات لتعزيز مفهوم الارشاد المهني وتنميته بين أوساط الطلبة والخريجين والمساهمة مع الجامعات في تطوير قدراتهم أكاديميًا ومهنياً، سعياً إلى زيادة فرص توظيفهم في مختلف قطاعات وتخصصات سوق العمل.