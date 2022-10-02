أهم 10.. القتل حدًا لـ فاطمة محمد أصفاو وانتشار السرطان في عسير

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

عاجل.. تنفيذ حكم القتل حدًا بامرأة قتلت طفلة أثناء نومها بطعنها في أنحاء متفرقة من جسدها

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بامرأة قتلت طفلة أثناء نومها وذلك بطعنها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها، في منطقة الرياض، فيما يلي نصه.. المزيد هنا :

دوريات الأمن بالرياض توقف شخصًا تلفظ بعبارات تمس الآداب العامة

أعلن الأمن العام، اليوم الأحد، قيام دوريات الأمن بمنطقة الرياض بالقبض على مواطن، لتلفظه بعبارات تمس الآداب العامة على فرقة مشاركة في فعالية بمدينة الرياض.. المزيد هنا :

هل تجديد الجواز 5 سنوات بـ 300 ريال؟.. توضيح من الجوازات

ردت الجوازات على سؤال أحد المتابعين على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والذي تساءل فيه “هل تجديد الجواز 5 سنوات ب 300 ريال؟”.. المزيد هنا :

تفاصيل اعتداء اختصاصية على طفل متوحد بعسير .. الأم تروي «لحظة الصدمة»

بدأت شرطة منطقة عسير التحقيق في حادثة اعتداء بالضرب على طفل، يبلغ من العمر 6 أعوام، يعاني من مرض التوحد على يد “اختصاصية” وافدة.. المزيد هنا :

منطقة عسير تتصدر الإصابة بالسرطان في المملكة بـ 4 سرطانات

تصدرت منطقة عسير الإصابة بمرض السرطان في المملكة، وفقًا لنتائج ورقة بحثية صحية، مشاركة في ملتقى الأبحاث الصحية بجامعة الملك خالد.. المزيد هنا :

طريقة إخفاء أي تطبيق في الآيفون بدون برامج (فيديو)

أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي طريقة إخفاء أي تطبيق بهواتف الآيفون بدون استخدام أي برامج.. المزيد هنا :

ما حكم لبس المرأة رموشًا ورسم حاجبها بالكحل في حفل زفافها؟

أوضح الشيخ د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم لبس المرأة رموش لعينيها، وكذلك ترسم على الحاجب بالكحل في حفل زفافها.. المزيد هنا :

للمعلمين والمعلمات.. تحديث جديد لأداة «تحضيري» لإعداد الدروس في منصة مدرستي (فيديو)

يبحث المعلمون والمعلمات عادة عن آلية استخدام أداة تحضيري لتحضير الدروس في منصة مدرستي بكل سهولة للتيسير على الطلاب.. المزيد هنا :

انقلاب أتوبيس في الطائف وإصابة 35 بإصابات مختلفة

وقعت حادثة مرورية تمثلت في انقلاب أتوبيس “باص” في محافظة الطائف، ما أدى إلى إصابة 35 شخصًا بإصابات مختلفة.. المزيد هنا :

وداعًا للفواتير المرتفعة.. “منظم المياه” يكشف سببًا فنيًا لزيادة الاستهلاك عند البعض

قال منظّم المياه بناءً على التقارير الصادرة من خلال منصة تصعيد الشكاوى، إن 59% من الشكاوى تتعلق بارتفاع استهلاك المياه التي تنطوي في معظمها على وجود تسربات غير ظاهرة.. المزيد هنا :