شركة علم لأمن المعلومات تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

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أعلنت شركة علم لأمن المعلومات – Elm (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر حسابها الرسمي (لينكد إن) ؛ عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مساعد مدير Assistant Manager

المؤهلات و الخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات أو التسويق أو ما يعادلها. التعليم العالي زائد

خبرة 5-7 سنوات من الخبرة ذات الصلة في إدارة البرامج أو تطوير المنتجات بما في ذلك 4 سنوات على الأقل في الابتكار

المهام الوظيفية:

تنفيذ العمليات اليومية المخصصة لقسم الابتكار لضمان الامتثال للمعايير والإجراءات المعمول بها

تحديد فرص التحسين المستمر للأنظمة والعمليات والممارسات مع مراعاة “أفضل الممارسات الدولية” ، وتحسين العمليات التجارية ، وخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية

إعداد تقارير قسم الابتكار في الوقت المناسب وبدقة لتلبية متطلبات الشركة والقسم والسياسات والمعايير

البحث في السوق وكيفية تحسين وضع الشركة

تحليل وتفسير البيانات لتحديد الأنماط والحلول ، بما في ذلك الاستطلاعات

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر حساب الشركة عبر الرابط التالي:

رابط التقديم: (اضغط هـنـا)

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