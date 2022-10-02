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هل يمكن لكبار السن ممارسة «حمل الأثقال»؟
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هل يمكن لكبار السن ممارسة «حمل الأثقال»؟

هل يمكن لكبار السن ممارسة «حمل الأثقال»؟

هل يمكن لكبار السن ممارسة «حمل الأثقال»؟
٠٩:٥٣:٠٠ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أجرى باحثون، دراسة، حول مدى استفادة كبار السن من ممارسة رياضة رفع الأثقال، وشمل البحث 38 رجلا مسنا يتمتعون بصحة جيدة بمتوسط عمر 72 عاما.

دورة مكثفة وتمرينات عضلية

وطلب من المشاركين في الدراسة إجراء دورة تدريبية مكثفة لمدة 16 أسبوعا في رفع الأثقال تتضمن تمارين ضغط وتمديد الساق وتمرينين للجزء العلوي من الذراع، حسب “سكاي نيوز عربية”.

مجموعة أخرى من 20 رجلاً مسنًا يتمتعون بصحة جيدة، ومتوسط أعمارهم 72 مرة، لم يمارسوا أي تدريب على الوزن واستخدموا كأمثلة للمقارنة.

تم إجراء جلسات تدريب الأثقال ثلاث مرات في الأسبوع، وبعد شهرين، أي في منتصف الفترة المقررة للتجربة، تمت ملاحظة الاختلافات في حجم العضلات واللياقة البدنية.

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ووجد الباحثون أن تدريب الوزن يمكن أن يبطئ بعض من الانهيار الحاصل بين العضلات والجهاز العصبي، وحسب عالم فسيولوجيا التمارين الرياضية، كاسبر سندنبرو، من جامعة كوبنهاجن في الدنمارك، أظهرت الدراسة أنه على الرغم من أنك بدأت متأخرا بحمل الأثقال، فلا يزال بإمكانك إحداث فرق.

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