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«سكينة وطمأنينة».. ناصر القطامي يلفت الانتباه بتلاوة خاشعة في مناسبة لوزارة الداخلية
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«سكينة وطمأنينة».. ناصر القطامي يلفت الانتباه بتلاوة خاشعة في مناسبة لوزارة الداخلية

«سكينة وطمأنينة».. ناصر القطامي يلفت الانتباه بتلاوة خاشعة في مناسبة لوزارة الداخلية

«سكينة وطمأنينة».. ناصر القطامي يلفت الانتباه بتلاوة خاشعة في مناسبة لوزارة الداخلية
٠٩:٣٤:٤٨ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشيخ الشيخ القارئ ناصر القطامي، يتلو آيات من كتاب الله الكريم بصوت يبعث على السكينة والطمأنينة.

وجاءت تلاوة الشيخ “القطامي” خلال حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي ديوان وزارة الداخلية وكافة قطاعاتها الأمنية,

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ولفت القارئ بصوته العذب انتباه الجميع، فيما وصف تلاوته رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تبعث على الهدوء والسكينة والطمأنينة.

الكلمات الدلالية:
تلاوة القرآن صوت عذب ناصر القطامي وزارة الداخلية

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