انقلاب أتوبيس في الطائف وإصابة 35 بإصابات مختلفة

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وقعت حادثة مرورية تمثلت في انقلاب أتوبيس “باص” في محافظة الطائف، ما أدى إلى إصابة 35 شخصًا بإصابات مختلفة.

وأشار المتحدث باسم “صحة الطائف” سراج الحميدان، إلى ورود بلاغ عن حادثة (انقلاب باص) في طريق السيل الصغير باتجاه مكة.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات 35 حالة منها 15 متوسطة و12 حالة ما بين بسيطة إلى متوسطة و8 حالات بسيطة.

وأضاف الحميدان أن الحالات المنقولة للمستشفيات (27) حالة، وتم تفعيل المركز وتوجيه القيادة الميدانية إلى منطقة الحدث والدعم بـ10 فرق إسعافية، ورفع الجاهزية بمستشفيات التخصصي والمجمع والأمير سلطان بالحوية.