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خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية أذربيجان
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خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية أذربيجان

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية أذربيجان

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية أذربيجان
٠٨:٢٧:١٧ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وتسلم الرسالة، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بديوان الوزارة، اليوم، القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان لدى المملكة عمران صديقوف.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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السعودية خادم الحرمين رئيس أذربيجان رسالة خطية

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