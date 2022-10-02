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خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية التشيك
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خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية التشيك

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية التشيك

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية التشيك
٠٨:١٥:٢٩ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وتسلم الرسالة، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يوراي كوديلك.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

 

الكلمات الدلالية:
التشيك خادم الحرمين خادم الحرمين الشريفين رئيس التشيك

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