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«إيجار» يُبرم 12 اتفاقية مع منصات عقارية لتسهيل الإجراءات التعاقدية
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«إيجار» يُبرم 12 اتفاقية مع منصات عقارية لتسهيل الإجراءات التعاقدية

«إيجار» يُبرم 12 اتفاقية مع منصات عقارية لتسهيل الإجراءات التعاقدية

«إيجار» يُبرم 12 اتفاقية مع منصات عقارية لتسهيل الإجراءات التعاقدية
٠٨:٣٧:٠٤ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أبرمت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”، اليوم، 12 اتفاقية تكامل رقمي مع عدد من المنصات العقارية، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة “هيئة العقار” ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، في مقر الهيئة العامة للعقار.

وتهدف الاتفاقيات المبرمة بين شبكة إيجار ومنصات (عقار، سمات، شبكة المعرفة العقارية، مجزية، وازي، الرصيص، نفوذ التطوير، هكتار، دلّالي، أساس، عقارز ، أتار كلاود) المرخصة من الهيئة العامة للعقار؛ لتسهّل للمستفيدين رحلة البحث عن وحدة إيجارية، وتسجيل عقود إيجار الإلكترونية من خلال المنصات العقارية، إذ مثل الهيئة في التوقيع رئيس قطاع الحلول بالوطنية للإسكان المهندس ريان بن عبدالله العقل.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد أن الهيئة تعمل من خلال هذه الشراكات النوعية مع القطاع الخاص لتفعيل دورها في الإشراف على القطاع العقاري غير الحكومي؛ لرفع الثقة وتعزيز جاذبيته، مشيراً إلى أن هذا التكامل يدعم المستثمرين في قطاع الحلول العقارية الرقمية، ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق متطلبات المستفيدين وزيادة رضاهم، والإسهام في تعزيز الثقة في المعروض الإيجاري.

من جانبه، أفاد المهندس ريان العقل أن هذا التكامل سيتيح لعملاء المنصات العقارية من الوسطاء العقاريين والمؤجرين والمستأجرين، إضافة للعقارات والوحدات الإيجارية، وتسجيل العقود، ومعرفة حالتها من خلال الربط الإلكتروني بين إيجار والمنصات العقارية؛ وذلك بهدف تيسير ممارسة الأنشطة الإيجارية في قطاع العقار، وفتح منافذ جديدة لتقديم وعرض الخدمات العقارية للقطاع الإيجاري.

يذكر أن الهيئة العامة للعقار تتيح للتطبيقات أو المواقع الإلكترونية لتسويق الإعلانات العقارية الحصول على ترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية؛ لتسويق الإعلانات العقارية، من خلال خدمات عقاري بالموقع الإلكتروني للهيئة: rega.gov.sa.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية اقتصاد ايجار منصات عقارية

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