ميزة جديدة في تويتر تتعلق بالفيديوهات المطولة.. تعرف عليها

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني فيصل السيف، عن وصول ميزة جديدة في تطبيق تويتر، تتعلق بطريقة عرض الفيديوهات المطولة.

وقال السيف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن تطبيق تويتر أصبح الآن يدعم الفيديوهات الطولية حيث أعلنت الشركة أنها تقوم بتحديث مشغل الفيديو الخاص بها ليكون “غامراً”.

وأضاف فيصل السيف، أنه عند فتح فيديو سيفتح بوضع ملء الشاشة، وعند التمرير لأعلى، يمكن تصفح المزيد من الفيديوهات، وسيتوفر لكافة المشتركين خلال الفترة القادمة.

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«تويتر» يرسل أول تغريدة تم تعديلها باستخدام الميرز الجديدة

وفي وقت سابق، أعلنت منصة التواصل الاجتماعي تويتر، عن أول تغريدة تم تعديلها بعد بثها باستخدام زر “تحرير” الجديد، والتي أرسلها حساب رسمي للمنصة، ومن المقر أن تكون هذه الخاصية متاحة في البداية لأصحاب الاشتراكات المدفوعة الأجر تويتر بلو، قبل تعميمها في وقت لاحق.

وأوضحت الشركة، أن هذه التغريدة تعد نموذجًا لما سيكون متاحًا للمستخدمين بعد قرار شركة تويتر السماح للمستخدمين بتعديل تغريداتهم بعد نشرها.

وقال موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إن هذه التغريدة الأولى المحررة تم إرسالها من حساب على “تويتر بلو” لكنها تعطي فكرة كافية عن الخاصية الجديدة.

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