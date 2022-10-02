ما حكم لبس المرأة رموشًا ورسم حاجبها بالكحل في حفل زفافها؟

تواصل- فريق التحرير:

أوضح الشيخ د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم لبس المرأة رموش لعينيها، وكذلك ترسم على الحاجب بالكحل في حفل زفافها.

وأجاب الشيخ “الخضيري”، عبر موقعه الرسمي بالقول :” لبس الرموش التي يُظن أنها طبيعية وهي في الحقيقة صناعية هذا حكمه حكم وصل الشعر فلا يجوز، و«لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الواصلة والمستوصلة» [البخاري: 5936]، نسأل الله العافية”.

وتابع:” وكذا رسم الحاجب بالكحل يدل على أن شعره وفير لمن يراه من بعيد، وهذا فيه نوع غش وتدليس وإن لم يكن كالوصل، فينبغي اجتنابه، وعلى كل حال الرموش الصناعية التي تركب على الرموش الطبيعية هذا وصل بلا شك، فيجب اجتنابه”.

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