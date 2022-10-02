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للمعلمين والمعلمات.. تحديث جديد لأداة «تحضيري» لإعداد الدروس في منصة مدرستي (فيديو)
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للمعلمين والمعلمات.. تحديث جديد لأداة «تحضيري» لإعداد الدروس في منصة مدرستي (فيديو)

للمعلمين والمعلمات.. تحديث جديد لأداة «تحضيري» لإعداد الدروس في منصة مدرستي (فيديو)

للمعلمين والمعلمات.. تحديث جديد لأداة «تحضيري» لإعداد الدروس في منصة مدرستي (فيديو)
٠٨:٢٣:٤٦ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يبحث المعلمون والمعلمات عادة عن آلية استخدام أداة تحضيري لتحضير الدروس في منصة مدرستي بكل سهولة للتيسير على الطلاب.

وفي هذا السياق، نشر المعلم عبدالله السلطان، المهتم بنشر التوعية في المجال التعليمي، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو وثق من خلاله تحديث جديد لأداة “تحضيري” لإعداد الدروس في منصة مدرستي.

وأوضح أن التحديث الجديد يشمل أيقونة لتحضير الدروس مع إضافة :

– واجب.

– اختبار .

– نشاط .

– أيقونة لتحضير الدروس بدون إضافة ( واجب و اختبار و نشاط) .

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خطوة بخطوة.. طريقة إعداد الدروس بمنصة مدرستي

أهمية منصة مدرستي

واعتمدت وزارة التعليم في المملكة  منصَّة مدرستي لتعليم الطلاب عن بعد عن طريق تحضيرِ المعلمين والمعلمات للدروس بطريقةٍ إلكترونيةٍ، وبذلك تتوفر الكثير من المناهج التعليمية المتطورة، ويستفيد الطالب منها إلكترونيا.

وتوفر منصة مدرستي العديد من العناصر التعليمية الخاصة بالمعلم، ومنها: إضافة الواجبات، إضافة الدروس والاختبارات وإعدادها، فالمنصة تسمح بعقد الحصص الدراسية الافتراضية عبر برنامج مايكروسوفت، أو إضافة دروس غير افتراضية عبر المنصة.

ماذا تعرف عن منصة مدرستي

منصة مدرستي، هي عبارة عن محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

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مع بداية العام الجديد.. منصة مدرستي تواصل تقديم خدماتها للطالب والمعلم وإشادات دولية بمميزاتها

الكلمات الدلالية:
أداة تحضيري إعداد الدروس مدرستي منصة مدرستي

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