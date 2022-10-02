«وهو عليه شاق».. لاعب هولندي يأثر القلوب بترتيل القرآن بصوت مذهل في الملعب (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

أثار لاعب فريق زفوله الهولندي، دافي فان دن بيرغ، انتباه الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو له يرتل القرآن بصوت مذهل في الملعب.

وظهر اللاعب الهولندي دافي فان دن بيرغ أمام الكاميرا في إحدى المباريات داخل الملعب، وهو يقرأ آيات من سورة النازعات بشكل مميز.

ووفقا لوسائل إعلام فأن دافي فان دن بيرغ (22 عاما) اعتنق الدين الإسلامي قبل أشهر قليلة، وحفظ آيات من القرآن الكريم.

وتعرض اللاعب الهولندي لصدمة قوية كانت سببا في اعتناقه الدين الإسلامي، حيث ماتت والدته بشكل مفاجئ.

وقال فان دن بيرغ في تصريحات صحفية: “لقد افتقدت جزءا كبيرا في حياتي، كان عمري 15 عاما فقط، لم أكن أصدق أن الأشياء لا تعود بعد الموت”.

اقرأ أيضًا:

طفل يخطف أنظار المعتمرين في الحرم المكي بصوته العذب في تلاوة القرآن الكريم (فيديو)

وأضاف: “وجدت الأمر مخيفا بعض الشيء، فكرت في مدى السرعة التي رحلت بها والدتي، لقد رحلت بسبب السرطان، إذا ماذا سيحدث لو رحلت أنا أيضا، لم أستطع النوم”.

وأتم قائلا: “أشياء جديدة فكرت بها في ذلك الوقت يصعب الحديث عنها، كنت أنسحب إلى غرفتي وأصلي”.