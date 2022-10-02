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«الدفاع» توفر 175 وظيفة شاغرة .. المسميات والمؤهلات المطلوبة
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«الدفاع» توفر 175 وظيفة شاغرة .. المسميات والمؤهلات المطلوبة

«الدفاع» توفر 175 وظيفة شاغرة .. المسميات والمؤهلات المطلوبة

«الدفاع» توفر 175 وظيفة شاغرة .. المسميات والمؤهلات المطلوبة
٠٧:١٠:٢٤ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية عن طرح 175 وظيفة للجنسين (رجال ونساء) على بند التشغيل والصيانة بالإدارة الهندسية والأشغال وأفرعها.

وتضمنت الوظائف :

– 116 وظيفة فنية

– 33 وظيفة فنية إدارية

– 26 وظيفة هندسية

وأوضحت الوزارة أنه فيما يخص المؤهلات المطلوبة فهي (ابتدائي ومتوسط وثانوي ودبلوم وبكالوريوس)

وأضافت أنه يتم التقديم في الفترة من 13 وحتى 22 ربيع الأول من العام الهجري الجاري.

وقوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية هي فرع خدمة الدفاع الصاروخي والجناح العسكري الملكي الأحدث للقوات المسلحة السعودية، وتعد واحدة من أركان الحرب العامة المعنية بإستيعاب كل ما من شأنه تعزيز قدرة الصواريخ الاستراتيجية لتحقيق الردع ضد أي تهديد قد يمس مقدسات ومقدرات المملكة العربية السعودية.

ويتم تخريج ضباط هذا الفرع من الكلية الملكية للدفاع الجوي بمحافظة الطائف، ويشغل قيادة القوة في الوقت الراهن الفريق الركن جار الله العلويط.

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