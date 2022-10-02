واقعة نادرة.. معركة بين 20 حوتًا من «الأوركا» واثنين من الحيتان الحدباء.. شاهد ماذا حدث؟

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في واقعة نادرة الحدوث، وثق مقطع فيديو معركة عنيفة بين عدد من حيتان “الأوركا” واثنين من الحيتان الحدباء في عرض البحر.

وحسب “سي إن إن”، فعن الحادثة النادرة وقعت هذا الأسبوع في مياه مضيق “خوان دي فوكا” بمدينة سياتل في ولاية واشنطن الأمريكية.

ووثقت كاميرا لحظات مواجهة عنيفة بين اثنين من الحيتان الحدباء ومجموعة من حيتان “الأوركا” القاتلة.

وأظهرت أبحاث سابقة أن الحيتان الحدباء لطالما تقوم بمضايقة حيتان “الأوركا” خلال محاولتها صيد فرائسها.

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