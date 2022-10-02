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هم حاضرنا… لجنة الأسرة بمجلس منطقة الحدود الشمالية تحتفي بكبار السن

هم حاضرنا… لجنة الأسرة بمجلس منطقة الحدود الشمالية تحتفي بكبار السن

هم حاضرنا… لجنة الأسرة بمجلس منطقة الحدود الشمالية تحتفي بكبار السن
٠٦:٢٠:٣٦ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – الحدود الشمالية- وليد العريدي

نظمت لجنة الأسرة والمجتمع بمجلس منطقة الحدود الشمالية بالشراكة مع جمعية المتقاعدين بمدينة عرعر، برنامجًا اِحتِفَائِيًّا باليوم العالمي لكبار السن تحت شعار (هم حاضرنا) تخلله عدد من الفعاليات التراثية والحوارية والصحية.

وقد عبر عدد من كبار السن عن سرورهم بهذه الاحتفاء، وتحدثوا عن خبراتهم وتجاربهم أثناء العمل في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدين أن لديهم شعورًا جارفًا لا يتوقف من أجل العطاء وخدمة الدين والمجتمع.

وفي ديسمبر عام 1990 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن قرارها باختيار يوم 1 أكتوبر من كل عام بوصفه يومًا عَالَمِيًّا لكبار السن الذين تتوقع  تقديرات أن يتزايد عددهم حتى يصبح 1.5 مليار بحلول عام 2050.

ويأتي اليوم العالمي لكبار السن ليحمل رسالة تقدير تتضمن نوعًا من العرفان بالجهود الكبير التي قاموا ببذلها من أجل خدمة مجتمعاتهم طوال سنوات عمرهم الحافلة بالعطاء.

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اليوم العالمي لكبار السن كبار السن لجنة الأسرة بالحدود الشمالية منطقة الحدود الشمالية

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