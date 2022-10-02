احذر «القيل والقال».. مستشار أسري: 6 نصائح لتعيش حياة سعيدة هادئة

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وجه المستشار الأسري د. عبدالله السلمان نصائح ذهبية لعيش المرء حياة سعيدة هادئة، بعيدا عن المنغصات والأمور المحزنة.

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: كي تعيش مرتاحاً عليك بالتالي:

6 نصائح لحياة سعيدة

1- تجاهل الأفكار السلبية

2- لا تنشغل بماضيك كيف ظلمت

3- ابتعد عن التركيز على القيل والقال

4- لا تشغل نفسك بما يستنزف طاقتك

5- ابتعد عن مقارنة نفسك بغيرك

6- تأمل فيما عندك من نعم وهي لا تحصى وبادر لشكر الله وحمده.

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