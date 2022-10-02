الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
احذر «القيل والقال».. مستشار أسري: 6 نصائح لتعيش حياة سعيدة هادئة
مجلس الضمان الصحي يبدأ تطبيق حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية
منطقة عسير تتصدر الإصابة بالسرطان في المملكة بـ 4 سرطانات
طريقة إخفاء أي تطبيق في الآيفون بدون برامج (فيديو)
هم حاضرنا… لجنة الأسرة بمجلس منطقة الحدود الشمالية تحتفي بكبار السن
تفاصيل اعتداء اختصاصية على طفل متوحد بعسير .. الأم تروي «لحظة الصدمة»

الرئيسية

 /

منوعات

 /

احذر «القيل والقال».. مستشار أسري: 6 نصائح لتعيش حياة سعيدة هادئة

احذر «القيل والقال».. مستشار أسري: 6 نصائح لتعيش حياة سعيدة هادئة

احذر «القيل والقال».. مستشار أسري: 6 نصائح لتعيش حياة سعيدة هادئة
٠٧:٠٢:٠٢ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

وجه المستشار الأسري د. عبدالله السلمان نصائح ذهبية لعيش المرء حياة سعيدة هادئة، بعيدا عن المنغصات والأمور المحزنة.

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: كي تعيش مرتاحاً عليك بالتالي:

6 نصائح لحياة سعيدة

1- تجاهل الأفكار السلبية

2- لا تنشغل بماضيك كيف ظلمت

3- ابتعد عن التركيز على القيل والقال

4- لا تشغل نفسك بما يستنزف طاقتك

5- ابتعد عن مقارنة نفسك بغيرك

6- تأمل فيما عندك من نعم وهي لا تحصى وبادر لشكر الله وحمده.

اقرأ أيضا:

من أجل حياة سعيدة.. تناوَلْ الفاصوليا الحمراء وودِّع الإجهاد والتوتر

الكلمات الدلالية:
حياة سعيدة حياة هادئة حياة هانئة مستشار أسري

مواد ذات صلة

المزيد
«روبوت» يقتل عاملاً في أحد فروع «فولكس فاجن» الألمانية

«روبوت» يقتل عاملاً في أحد فروع «فولكس فاجن» الألمانية

١٢:٠٢ ص، الخميس، ٠٢ يوليو ٢٠١٥
الطقس: توقع هطول أمطار على الرياض والشرقية وجنوب المملكة

الطقس: توقع هطول أمطار على الرياض والشرقية وجنوب المملكة

٠٤:٤٠ م، الجمعة، ١١ مارس ٢٠١١
حكاية جرّاح روسي استأصل زائدته الدوديّة بنفسه

حكاية جرّاح روسي استأصل زائدته الدوديّة بنفسه

١٠:٣٦ م، الثلاثاء، ٢٦ مايو ٢٠١٥
بدولة عربية.. الإعدام لامرأة تركت طفلتها تموت جوعًا

بدولة عربية.. الإعدام لامرأة تركت طفلتها تموت جوعًا

١٠:٢٠ م، الأثنين، ٠٧ فبراير ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *