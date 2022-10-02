احذر «القيل والقال».. مستشار أسري: 6 نصائح لتعيش حياة سعيدة هادئة
تواصل – فريق التحرير:
وجه المستشار الأسري د. عبدالله السلمان نصائح ذهبية لعيش المرء حياة سعيدة هادئة، بعيدا عن المنغصات والأمور المحزنة.
وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: كي تعيش مرتاحاً عليك بالتالي:
6 نصائح لحياة سعيدة
1- تجاهل الأفكار السلبية
2- لا تنشغل بماضيك كيف ظلمت
3- ابتعد عن التركيز على القيل والقال
4- لا تشغل نفسك بما يستنزف طاقتك
5- ابتعد عن مقارنة نفسك بغيرك
6- تأمل فيما عندك من نعم وهي لا تحصى وبادر لشكر الله وحمده.
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كي تعيش مرتاحاً ..😍
تجاهل الأفكار السلبية
لا تنشغل بماضيك كيف ظلمت وو
ابتعد عن التركيز على القيل والقال
لا تشغل نفسك بما يستنزف طاقتك
ابتعد عن مقارنة نفسك بغيرك
تأمل فيما عندك من نعم وهي لا تحصى وبادر لشكر الله وحمده
— د. عبدالله السلمان (@abdulaas) September 29, 2022