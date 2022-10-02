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هيئة المقاولين تستعرض 8 مميزات للانضمام إلى عضويتها

هيئة المقاولين تستعرض 8 مميزات للانضمام إلى عضويتها

هيئة المقاولين تستعرض 8 مميزات للانضمام إلى عضويتها
٠٧:٤٩:٤٢ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استعرضت الهيئة السعودية للمقاولين، مزايا الانضمام إلى عضويتها، بهدف رفع جودة المشروعات والتطور المهني، واستقطاب العملاء.

مزايا الهيئة

1- العضوية شرط للمنافسة على المشاريع الحكومية والخاصة.

2- الاستفادة من 25 عقدا نموذجيا وإلكترونيا لكي يحفظ لك حقك.

3- إتاحة معلومات منشأتك على منصة “مقاول”.

4- الاستفادة من الخدمات الاستشارية.

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اتاحة المعلومات والاستفادة من “مقاول”

5- الاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة من الهيئة.

6- التقديم على المشاريع الخاصة عبر منصة “مقاول”.

7- خصومات خاصة لحضور المعارض والمؤتمرات التي تنظمها الهيئة.

8- الاطلاع على إحصائيات القطاع ومعلومات المشاريع

يشار إلى أن الهيئة السعودية للمقاولين هي هيئة مهنية أهلية مقرها الرياض، ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي تأسست في عام 2015 بقرار من مجلس الوزراء .

وتشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتعنى بإدارة وتطوير صناعة المقاولات في المملكة ، وخلق الكفاءات الإنتاجية والبيئة الآمنة وفق معايير الجودة العالمية.

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الهيئة السعودية للمقاولين صناعة المقاولات عضوية هيئة المقاولين مشاريع حكومية منصة مقاول وزارة الشؤون البلدية

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