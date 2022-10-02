«الزكاة والضريبة والجمارك» تكشف عن متطلبين للاستيراد في وقت قياسي

تواصل – فريق التحرير :

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن متطلبيّن فقط للمساعدة على إتمام عملية الاستيراد بوقت قياسي.

وقالت الهيئة إنه يجب توافر ما يلي :

1- تأكد من صحة المعلومات المقدمة.

2- قدم المستندات المطلوبة مسبقا قبل وصول الإرسالية (بوليصة الشحن – الفاتورة)

يذكر أن التوسع في مبادرة “الفسح خلال ساعتين” جاء تنفيذا للأمر السامي القاضي بقيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتوسع في تطبيق مبادرة “الفسح خلال ساعتين” والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية كل فيما يخصها وبما يراعي اختصاصات كل جهة وطبيعة إرسالياتها.

وتركز المبادرة بعد التوسع في تطبيقها على قيام الجهات الحكومية المعنية بضرورة ما يلي:

– إرسال الرد بفسح البضاعة أو عدمه

– أو طلب المعاينة اليدوية

– أو تقديم مستندات إضافية

-أو الإفادة بالحاجة إلى وقت لدراسة الطلب، أو أي إجراء آخر،.

ويتم ذلك خلال ساعتين من وقت تسلم الطلب بواسطة الربط التقني، بعد استيفاء المنشأة التجارية جميع المتطلبات وتقديمها لبيانات الإرسالية إلكترونيا.