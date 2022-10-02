الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الزكاة والضريبة والجمارك» تكشف عن متطلبين للاستيراد في وقت قياسي
«الدفاع» توفر 175 وظيفة شاغرة .. المسميات والمؤهلات المطلوبة
احذر «القيل والقال».. مستشار أسري: 6 نصائح لتعيش حياة سعيدة هادئة
مجلس الضمان الصحي يبدأ تطبيق حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية
منطقة عسير تتصدر الإصابة بالسرطان في المملكة بـ 4 سرطانات
طريقة إخفاء أي تطبيق في الآيفون بدون برامج (فيديو)

الرئيسية

 /

محليات

 /

«الزكاة والضريبة والجمارك» تكشف عن متطلبين للاستيراد في وقت قياسي

«الزكاة والضريبة والجمارك» تكشف عن متطلبين للاستيراد في وقت قياسي

«الزكاة والضريبة والجمارك» تكشف عن متطلبين للاستيراد في وقت قياسي
٠٧:١٨:١٦ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن متطلبيّن فقط للمساعدة على إتمام عملية الاستيراد بوقت قياسي.

وقالت الهيئة إنه يجب توافر ما يلي :

1- تأكد من صحة المعلومات المقدمة.

2- قدم المستندات المطلوبة مسبقا قبل وصول الإرسالية (بوليصة الشحن – الفاتورة)

يذكر أن التوسع في مبادرة “الفسح خلال ساعتين” جاء تنفيذا للأمر السامي القاضي بقيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتوسع في تطبيق مبادرة “الفسح خلال ساعتين” والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية كل فيما يخصها وبما يراعي اختصاصات كل جهة وطبيعة إرسالياتها.

وتركز المبادرة بعد التوسع في تطبيقها على قيام الجهات الحكومية المعنية بضرورة ما يلي:

– إرسال الرد بفسح البضاعة أو عدمه
– أو طلب المعاينة اليدوية
– أو تقديم مستندات إضافية
-أو الإفادة بالحاجة إلى وقت لدراسة الطلب، أو أي إجراء آخر،.
ويتم ذلك خلال ساعتين من وقت تسلم الطلب بواسطة الربط التقني، بعد استيفاء المنشأة التجارية جميع المتطلبات وتقديمها لبيانات الإرسالية إلكترونيا.
اقرأ أيضا :

«الزكاة والدخل»: من الآن يمكن للمنشآت تنفيذ كافة تعاملاتها مع الهيئة إلكترونياً

 

الكلمات الدلالية:
الزكاة والضريبة والجمارك الفسح خلال ساعتين مبادرة "الفسح خلال ساعتين" هيئة الزكاة والدخل

مواد ذات صلة

المزيد
بمساعدة هندي.. مصري يخترق إجراءات مطار جدة ويصل القاهرة دون جواز سفر

بمساعدة هندي.. مصري يخترق إجراءات مطار جدة ويصل القاهرة دون جواز سفر

٠٨:٢٥ م، الثلاثاء، ٠٨ ديسمبر ٢٠١٥
رفع رواتب “معلمي الأهلية” يتسبب في زيادة رسوم 80% من المدارس

رفع رواتب “معلمي الأهلية” يتسبب في زيادة رسوم 80% من المدارس

٠٥:٥٥ ص، الأثنين، ٠٨ أبريل ٢٠١٣
«الوطني للقياس» يفتتح 3 مقرات لاختبارات الحاسب بالرياض وحفر الباطن والقريات

«الوطني للقياس» يفتتح 3 مقرات لاختبارات الحاسب بالرياض وحفر الباطن والقريات

٠٢:١٧ م، الأربعاء، ١١ يناير ٢٠١٧
«الخطوط السعودية» توضح حقيقة رفع قيود السفر عن الرحلات الجوية

«الخطوط السعودية» توضح حقيقة رفع قيود السفر عن الرحلات الجوية

٠٤:١٩ م، السبت، ٠٦ مارس ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *