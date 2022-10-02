منطقة عسير تتصدر الإصابة بالسرطان في المملكة بـ 4 سرطانات

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تصدرت منطقة عسير الإصابة بمرض السرطان في المملكة، وفقًا لنتائج ورقة بحثية صحية، مشاركة في ملتقى الأبحاث الصحية بجامعة الملك خالد.

وكشف البحث الذي أجري بمنطقة عسير الشهر الماضي، عن زيادة معدل الإصابة بالسرطان على مدى عقدين من الزمن، من 1999 إلى 2017 في مناطق الجنوب.

وأوضح البحث تصدر سرطان الثدي، والقولون الأكثر تشخيصا للسرطان، في وقت تحاصر السرطانات منطقة عسير، والتي استحوذت على النسبة الأعلى من الإصابة بنسبة 54 %.

وحسب الدراسة الصحية، زادت عدد الحالات المصابة بالسرطان بنسبة 133 % في المنطقة الجنوبية، حيث تصدرت منطقة عسير أكثر مناطق الجنوب إصابة بإجمالي 12.232 مصابا بنسبة 54 %، تليها منطقة جازان بــ5173 مصابا بنسبة 23 %، والباحة ثالثا بــ2556 مصابا، بنسبة 11 %، ونجران رابعا بــ2547 مصابا بنسبة 11 %.

4 سرطانات منتشرة بعسير

1- سرطان الثدي.

2- سرطان القولون.

3- سرطان الغدد الليمفاوية .

4- سرطان الدم.