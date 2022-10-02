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طريقة إخفاء أي تطبيق في الآيفون بدون برامج (فيديو)
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طريقة إخفاء أي تطبيق في الآيفون بدون برامج (فيديو)

طريقة إخفاء أي تطبيق في الآيفون بدون برامج (فيديو)

طريقة إخفاء أي تطبيق في الآيفون بدون برامج (فيديو)
٠٦:٤٣:٤٧ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي طريقة إخفاء أي تطبيق بهواتف الآيفون بدون استخدام أي برامج.

وأضاف الهادي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن طريقة وخطوات أي تطبيق تتم من خلال الخطوات التالية:

خطوات إخفاء التطبيق

1- الضغط على البرنامج ضغطة مطولة

2- ثم الضغط على إزالة  التطبيق

3- اختيار ثاني اختيار  الضغط على إزالة من الشاشة الرئيسية

4- بعد ذلك يتم الدخول للإعدادات

5- يتم البحث عن التطبيق الذي تم  إخفاؤه

6- اضغط على SIRI والبحث

7- ثم اضغط على قفل إظهار التطبيق في البحث

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وفي وقت سابق، كشف فريق الأبحاث في مركز “هيومان ساتوري” عن 10 تطبيقات “ترتكب أشكالاً مختلفة من الاحتيال الإعلاني” عند تثبيتها في أجهزة iOS.

وأوضح الباحثون أن العديد من التطبيقات استخدمت لخلق تفاعل زائف مع الإعلانات على شاشات مخفية، والتي تخدع أصحاب الإعلانات للدفع مقابل في أوساط جمهور غير موجود، من بينها 75 تطبيقاً على “أندرويد” و10 تطبيقات على iOS، حسب “sawtbeirut”.

أزيلت من “آب ستور”

والتطبيقات التي اكتشفها الباحثون كلها مقلدة لبعض الألعاب المعروفة والرائجة، ومنذ ذلك الحين تمت إزالتها من متجر التطبيقات، وهي:

1-  Fire-Wall
2- Loot the Castle
3- Ninja Critical Hit
4- Racing Legend 3D
5- Rope Runner
6- Run Bridge
7- Shinning Gun
8- Tony Runs
9- Wood Sculptor

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الكلمات الدلالية:
إخفاء تطبيقات الآيفون الآيفون برامج تطبيقات عبدالرحمن الهادي هواتف الآيفون

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