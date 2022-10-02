فلكية جدة: الليلة.. التربيع الأول يزين السماء

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يرصد قمر التربيع الأول لشهر ربيع الأول 1444 اليوم الأحد 02 أكتوبر 2022 بسماء الوطن العربي، وهي فرصة مثالية للتعرف على تفاصيل سطحه.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة بأن القمر سيصل إلى أعلى نقطة في السماء مائلًا باتجاه الأفق الجنوبي بالتزامن مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدًا إلى أن يغرب قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وأضاف أنه سيتبع ذلك وصول القمر لحظة التربيع الأول صباح الاثنين 3 أكتوبر عند الساعة 03:14 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وبذلك يكون أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر”.

وأشار المهندس إلى أن ما يميز هذا التوقيت هو ظهور نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلمًا، وهو الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير؛ وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي.

يذكر أن خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل، وبدلًا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.