تفاصيل اعتداء اختصاصية على طفل متوحد بعسير .. الأم تروي «لحظة الصدمة»

تواصل – فريق التحرير :

بدأت شرطة منطقة عسير التحقيق في حادثة اعتداء بالضرب على طفل، يبلغ من العمر 6 أعوام، يعاني من مرض التوحد على يد “اختصاصية” وافدة.

وقالت والدة الطفل يوسف بن محمد علي عسيري، إنها نُصحت من خلال “جروب جمعية أسر التوحد- فرع أبها”، الذي يجمع أمهات لأطفال مصابين بالتوحد، بإرسال ابنها إلى تلك الاختصاصية بحجة أنها ذات خبرة في تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على ارتياد دورة المياه، والسلوك الوظيفي، والتخاطب.

وأوضحت أنها تواصلت مع تلك الاختصاصية التي طلبت وجود الطفل وحده أثناء جلساته في منزلها ثلاثة أيام في الأسبوع، بواقع أربع ساعات كل يوم، إلا أنها فوجئت في الجلسة السادس باتصال من السيدة يخبرها بأن ابنها يعاني ارتفاعًا في درجة الحرارة؛ ويحتاج إلى علاج، والخلود للنوم.

الأم تفاجأت بوجود كدمات على وجه الابن

وأضافت : “عند حضوري لاستلامه فوجئت بكدمات على وجهه، وآثار قرص على صدره من جراء تعرُّضه للعنف، والاعتداء بالضرب”.

وبسؤال الاختصاصية عن السبب أجابت بأنه لا يوجد بالمكان أحد غيرها، وطفل صغير، ولا يمكن أن يكون الأخير وراء ما حدث .

أضافت الأم “بإلحاحي لإيضاح الحقيقة وإلا سأتقدم بشكوى رسمية للشرطة ردت بكل استهزاء “اشتكي”، ما دفع والدة الطفل للتقدم بشكوى رسمية لأحد مراكز الشرطة بأبها.

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