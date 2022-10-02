المرور يوضح آلية الفحص الفني بعد نقل ملكية مركبة حديثة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، أهمية إجراء الفحص الفني للمركبة الحديثة في حال نقل الملكية.

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد قال فيه “السلام عليكم هل موديل ٢٠٢٠ تحتاج فحص في حال نقل الملكية؟”.

وأجاب المرور بقوله “مرحباً بك، يلزم الفحص الفني بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها بالنظام”.

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المرور يوضح الإجراء المتبع حال فقدان لوحة المركبة

فقدان لوحة المركبة

وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للمرور، الإجراء المتبع حال فقدان لوحة المركبة.

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد قال فيه “أنا فقدت اللوحة الخاصة بسيارتي وعلي مخالفات على السيارة.. هل أقدر اطلع لوحة جديدة وما الإجراء المتبع؟

وأجابت الإدارة العامة للمرور، بقولها “وعليكم السلام، بإمكانك التقدم ببلاغ فقدان لدى أقسام الشرطة ثم تفضّل بمراجعة أقرب قسم رخص سير لخدمتك. سعدنا بتواصلك”.

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