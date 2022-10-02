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بالفيديو.. متحدث أمانة جدة يكشف آخر إنجازات لجنة إزالة العشوائيات
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بالفيديو.. متحدث أمانة جدة يكشف آخر إنجازات لجنة إزالة العشوائيات

بالفيديو.. متحدث أمانة جدة يكشف آخر إنجازات لجنة إزالة العشوائيات

بالفيديو.. متحدث أمانة جدة يكشف آخر إنجازات لجنة إزالة العشوائيات
٠٤:٥٩:٣٥ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

قال متحدث أمانة جدة، محمد البقمي، إن عدد الأحياء العشوائية 64 حيًا، مؤكدًا أن هناك 32 حيًا سيتم إزالتهم و 32 حيًا سيعاد تنظيمهم.

وأوضح “البقمي” أن لجنة إزالة الأحياء العشوائية تواصل أعمالها وفق الخطة والجدول الزمني المعلن، مع تقديم أكثر من 96 ألف خدمة للسكان خلال الفترة الماضية.

المستهدف من عمليات الإزالة كان 32 حيًّا

وأضاف أن المستهدف من عمليات الإزالة كان 32 حيًّا، تم إزالة 30 منها وتبقى حيان هما «حي السلم، وكيلو 14».

وأشار المتحدث الرسمي لأمانة جدة، إلى أن الجدول الزمني المعلن للإزالة يشمل خطة تبدأ بإشعار سكان الأحياء وفصل الخدمات ثم البدء في أعمال الإزالة.

وتابع “البقمي” أن لجنة الأحياء العشوائية تقدم خدمات مجانية عديدة للسكان، تشمل نقل العتاد والسلع الغذائية والدواء، بمشاركة أكثر من 700 متطوع ومتطوعة.

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