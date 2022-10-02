الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
القبض على شخص لقيادته مركبة على رصيف مخصص للمشاة في الرياض
في أكبر اختراقٍ سيبراني.. «أوبتوس» في مواجهة مع حكومة أستراليا
بالفيديو.. ضابط إيراني يعلن دعمه للاحتجاجات ومقتل عنصر من الباسيج
الصحة: لحمايتهم .. معياران أساسيان لاختيار مقعد الأطفال بالسيارة
تايوان: رصد 22 طائرة معادية والتصدي لـ 8 منها فوق الخط الفاصل للمضيق
بـ 1.5 مليار دولار شهريًا.. أمريكا تصدم روسيا وتعلن دعمها لأوكرانيا طوال الحرب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

القبض على شخص لقيادته مركبة على رصيف مخصص للمشاة في الرياض

القبض على شخص لقيادته مركبة على رصيف مخصص للمشاة في الرياض

القبض على شخص لقيادته مركبة على رصيف مخصص للمشاة في الرياض
٠٤:٥٥:٤٦ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض أنها تمكنت من القبض على مواطن، ظهر في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن المواطن، كان يقود مركبة على رصيف مخصص للمشاة في مرفق عام شمال مدينة الرياض، معرضًا حياة الآخرين للخطر ومخالفًا بذلك أنظمة السلامة المرورية.

إحالته إلى النيابة

وأكدت انه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي وقت سابق، ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم ، القبض على مواطنين لارتكابهما حوادث سطو.

وتمكنت الشرطة من القبض على شخصين لارتكابهما حوادث جنائية تمثلت في السطو على محال تجارية والاستيلاء على ما تحويه من بضائع والمتاجرة بها.

وأكدت انه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

من ناحية أخرى، أعلنت شرطة منطقة الرياض مؤخرًا، القبض على 7 أشخاص إثر مشاجرة بينهم بأحد الأماكن العامة.

وقبضت شرطة الرياض على 7 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة بينهم بأحد الأماكن العامة. ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

القبض على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والبرماوية

كما ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والبرماوية ومواطن لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة والسلب باستخدام الأسلحة البيضاء، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

الكلمات الدلالية:
الرياض السلامة المرورية القبض على مواطن مواقع التواصل

مواد ذات صلة

المزيد
سوريا.. مقتل ضابط روسي برتبة عقيد في قصف مدفعي للثوار

سوريا.. مقتل ضابط روسي برتبة عقيد في قصف مدفعي للثوار

٠٢:٤٨ م، الأربعاء، ٠٧ ديسمبر ٢٠١٦
اليمن.. الحوثيون ينفون رفض زعيمهم للهدنة

اليمن.. الحوثيون ينفون رفض زعيمهم للهدنة

٠٨:٠٨ ص، الأثنين، ٢٧ يوليو ٢٠١٥
الرياض.. الانتهاء من أعمال حفر المسار الأزرق محور «العليا – البطحاء»

الرياض.. الانتهاء من أعمال حفر المسار الأزرق محور «العليا – البطحاء»

٠٢:٤٩ م، الأثنين، ٢٤ أكتوبر ٢٠١٦
مستشفيات تحتجز حديثي الولادة لعدم قدرة ذويهم على دفع تكاليف الوضع

مستشفيات تحتجز حديثي الولادة لعدم قدرة ذويهم على دفع تكاليف الوضع

١٢:٤٨ م، الأحد، ١٤ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *