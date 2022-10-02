القبض على شخص لقيادته مركبة على رصيف مخصص للمشاة في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض أنها تمكنت من القبض على مواطن، ظهر في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن المواطن، كان يقود مركبة على رصيف مخصص للمشاة في مرفق عام شمال مدينة الرياض، معرضًا حياة الآخرين للخطر ومخالفًا بذلك أنظمة السلامة المرورية.

إحالته إلى النيابة

وأكدت انه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي وقت سابق، ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم ، القبض على مواطنين لارتكابهما حوادث سطو.

وتمكنت الشرطة من القبض على شخصين لارتكابهما حوادث جنائية تمثلت في السطو على محال تجارية والاستيلاء على ما تحويه من بضائع والمتاجرة بها.

وأكدت انه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

من ناحية أخرى، أعلنت شرطة منطقة الرياض مؤخرًا، القبض على 7 أشخاص إثر مشاجرة بينهم بأحد الأماكن العامة.

وقبضت شرطة الرياض على 7 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة بينهم بأحد الأماكن العامة. ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

القبض على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والبرماوية

كما ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والبرماوية ومواطن لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة والسلب باستخدام الأسلحة البيضاء، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.