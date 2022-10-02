الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
القبض على شخص لقيادته مركبة على رصيف مخصص للمشاة في الرياض
في أكبر اختراقٍ سيبراني.. «أوبتوس» في مواجهة مع حكومة أستراليا
بالفيديو.. ضابط إيراني يعلن دعمه للاحتجاجات ومقتل عنصر من الباسيج
الصحة: لحمايتهم .. معياران أساسيان لاختيار مقعد الأطفال بالسيارة
تايوان: رصد 22 طائرة معادية والتصدي لـ 8 منها فوق الخط الفاصل للمضيق
بـ 1.5 مليار دولار شهريًا.. أمريكا تصدم روسيا وتعلن دعمها لأوكرانيا طوال الحرب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

في أكبر اختراقٍ سيبراني.. «أوبتوس» في مواجهة مع حكومة أستراليا

في أكبر اختراقٍ سيبراني.. «أوبتوس» في مواجهة مع حكومة أستراليا

في أكبر اختراقٍ سيبراني.. «أوبتوس» في مواجهة مع حكومة أستراليا
٠٤:٥٣:٣١ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

انتقدت الحكومة الأسترالية، اليوم الأحد، بعبارات حادة شركة أوبتوس، ثاني أكبر شركة اتصالات، بسبب خرق إلكتروني أثر على حوالي 40% من السكان في أستراليا.

وبحسب الحكومة الأسترالية فقد أثر الاختراق على عشرة ملايين حساب، فيما حثت الشركة على تسريع إبلاغها لنحو 10200 عميل تم الكشف عن معلوماتهم الشخصية في أحد أكبر اختراقٍ للأمن الإلكتروني في أستراليا.

موقف عصيب

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل في مؤتمر صحفي: “ما كان يجب أن نكون في الموقف الذي نحن فيه ولكن أوبتوس وضعتنا فيه”.

وأضافت أونيل: “من المهم فعلاً الآن أن يتخذ الأستراليون أكبر قدر ممكن من الاحتياطات لحماية أنفسهم من الجرائم المالية”.

ولم تعلق أوبتوس، المملوكة لشركة سنغافورة للاتصالات، على الفور على تصريحات الحكومة الأسترالية؛ لكنها بعد ذلك نشرت اعتذارًا على صفحة كاملة في الصحف الأسترالية الكبرى عن الاختراق “المدمر”.

اقرأ أيضًا:

متحدث «الأمن السيبراني» يكشف أهمية تحديث تطبيقات الجوال فور نزولها (فيديو)

«الأمن السيبراني» تدعو للتسجيل في مسرّعة الأمن السيبراني

الكلمات الدلالية:
أوبتوس اختراق سيبراني حكومة استراليا ملايين الحسابات

مواد ذات صلة

المزيد
المقرن: لا توجد دولة في العالم تُجبِر على تأنيث المعارض

المقرن: لا توجد دولة في العالم تُجبِر على تأنيث المعارض

١١:٤٣ م، الأربعاء، ٠٧ أكتوبر ٢٠١٥
التجارة تغلق سوبر ماركت بالباحة لسوء التخزين (صور) 

التجارة تغلق سوبر ماركت بالباحة لسوء التخزين (صور) 

٠٤:٢٤ م، الجمعة، ٢٦ ديسمبر ٢٠١٤
مجلس التعاون الخليجي يرحِّب بعودة الأمور إلى نصابها في تركيا

مجلس التعاون الخليجي يرحِّب بعودة الأمور إلى نصابها في تركيا

١١:٤٥ م، السبت، ١٦ يوليو ٢٠١٦
إطلاق خاصية إلكترونية جديدة للبحث عن الأطفال المفقودين عبر إنستجرام

إطلاق خاصية إلكترونية جديدة للبحث عن الأطفال المفقودين عبر إنستجرام

٠٤:٠٠ م، الخميس، ٠٢ يونيو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *