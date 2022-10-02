في أكبر اختراقٍ سيبراني.. «أوبتوس» في مواجهة مع حكومة أستراليا

تواصل ـ فريق التحرير:

انتقدت الحكومة الأسترالية، اليوم الأحد، بعبارات حادة شركة أوبتوس، ثاني أكبر شركة اتصالات، بسبب خرق إلكتروني أثر على حوالي 40% من السكان في أستراليا.

وبحسب الحكومة الأسترالية فقد أثر الاختراق على عشرة ملايين حساب، فيما حثت الشركة على تسريع إبلاغها لنحو 10200 عميل تم الكشف عن معلوماتهم الشخصية في أحد أكبر اختراقٍ للأمن الإلكتروني في أستراليا.

موقف عصيب

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل في مؤتمر صحفي: “ما كان يجب أن نكون في الموقف الذي نحن فيه ولكن أوبتوس وضعتنا فيه”.

وأضافت أونيل: “من المهم فعلاً الآن أن يتخذ الأستراليون أكبر قدر ممكن من الاحتياطات لحماية أنفسهم من الجرائم المالية”.

ولم تعلق أوبتوس، المملوكة لشركة سنغافورة للاتصالات، على الفور على تصريحات الحكومة الأسترالية؛ لكنها بعد ذلك نشرت اعتذارًا على صفحة كاملة في الصحف الأسترالية الكبرى عن الاختراق “المدمر”.

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