بالفيديو.. ضابط إيراني يعلن دعمه للاحتجاجات ومقتل عنصر من الباسيج

تواصل – فريق التحرير:

وسط تصاعد الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لضابطين إيرانيين يعلنان فيه دعمهما للمتظاهرين المنددين بمقتل الشابة مهسا أميني على يد قوات الشرطة.

نقيب بالقوة الجوية للجيش الإيراني يدعم المتظاهرين

وأفادت وكالة “إرنا” الإيرانية، بمقتل عنصر من الباسيج التابع للحرس الثوري اليوم في احتجاجات مدينة قم، مشيرة إلى أن نقيب بالقوة الجوية للجيش الإيراني أعلن دعمه للمتظاهرين.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد أضربت مصانع وتجار وعمال منطقة شاهبور الصناعية بأصفهان عن العمل وأغلقوا ورشهم ومحلاتهم وانضموا للاحتجاجات.

والد مهسا أميني يكشف تفاصيل جديدة حول مكالمة الرئيس الإيراني له

كشف والد الشابة الإيرانية مهسا أميني التي قتلت على يد الشرطة الإيرانية، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لم يواسهم على الإطلاق، وأنه أجرى مكالمة هاتفية فقط، قال فيها إنه سيتابع الموضوع لكن الأسرة لم تلاحظ أي متابعة من جانبه أو من جانب أي مسؤول في الدولة.

محامي الفتاة: “مهسا” تعرضت للضرب والتعذيب

في الوقت نفسه، أعلن محامي أسرة مهسا أميني التي فجر موتها في مركز للشرطة الإيرانية الاحتجاجات الحالية في إيران، أنه والأطباء الموثوقين والأفراد المطلعين يعتقدون أن الراحلة مهسا أميني تعرضت لضربة قبل وصولها إلى مركز الشرطة.

92 قتيلاً على الأقل في حصيلة جديدة لقمع الاحتجاجات في إيران

وكشفت منظمة حقوق الإنسان في إيران، أن حصيلة الضحايا في احتجاجات إيران ارتفعت إلى 92 شخصًا ومئات الجرحى والمعتقلين.

ارتفاع قتلى الحرس الثوري الإيراني إلى 5

وذكرت وكالة “تسنيم” التابعة للحرس الثوري الإيراني، أنه بمقتل شخص آخر، بلغ عدد قتلى الحرس الثوري والباسيج في احتجاجات زاهدان 5 عناصر. وهدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي أن هذه القوة العسكرية وضعت “الانتقام لدماء” عناصرها على جدول الأعمال.

الاحتجاج تتوسع في جميع أنحاء إيران

يأتي هذا مع تزاديد الاحتجاجات التي انطلقت في معظم أنحاء إيران، خاصة جامعة مدينة “إسلامشهر” التابعة لطهران، حيث دعا الطلاب أساتذتهم إلى الانضمام إليهم والمشاركة في الاحتجاجات الشعبية.

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