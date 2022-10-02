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بأكثر من 2000 فرصة عمل.. ملتقى التوظيف النوعي يختتم فعالياته
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بأكثر من 2000 فرصة عمل.. ملتقى التوظيف النوعي يختتم فعالياته

بأكثر من 2000 فرصة عمل.. ملتقى التوظيف النوعي يختتم فعالياته

بأكثر من 2000 فرصة عمل.. ملتقى التوظيف النوعي يختتم فعالياته
٠٤:٥٧:٥٧ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

اختتم ملتقى التوظيف النوعي “كفاءات” فعالياته، اليوم الأحد، بالإعلان عن أكثر من 2000 فرصة عمل.

ويسعى الملتقى لرفع معدلات التوطين، ودعم المنشآت بكوادر وطنية مؤهلة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وشركة “سابك”؛ ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وجامعة الملك عبدالعزيز، وذلك بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.

فرص عمل لحملة البكالوريوس فأعلى

وقال الأمين العام لغرفة جدة المكلف رامز بن منصور آل غالب، إن الملتقى استهدف أكثر من 2000 فرصة عمل لحملة البكالوريوس فأعلى في تخصصات الهندسة، والتمريض، والصيدلة، والسياحة والفندقة، والأمن والسلامة، والجودة والتأمين، والتسويق، والمحاسبة، والتصميم الجرافيكي.

واشار إلى أن ملتقى “كفاءات” تميز بتوفير مجموعة كبيرة من الوظائف النوعية، إلى جانب تقديم ورش عمل تأهيلية للمرشحين، إضافة إلى مجموعة من الإرشادات المهنية.

ونوه بدعم “هدف” لرواتب من يتم توظيفهم بنسبة 50% بما لا يتجاوز 3000 ريال.

من جانبها، أعلنت شركة سابك ممثلة في وحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال تحت مبادرتها الوطنية “نساند ” تقديم عرض يتمثل في إشراك الإدارات المتوسطة في الشركة التي تحظى بالتوظيف الأكبر للشباب والشابات المتقدمين خلال الملتقى، في برنامج للقيادات تحت مسمى “همم واعدة”.

كما أعلنت دعم الشركات الموظفة للسيدات من الملتقى من خلال تقديم فرص تدريبية على رأس العمل في مكاتب “سابك” بالمملكة من خلال برنامج “إكسابك”.

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الكلمات الدلالية:
التوطين رفع معدلات التوطين ملتقى التوظيف ملتقى التوظيف النوعي

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