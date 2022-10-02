تايوان: رصد 22 طائرة معادية والتصدي لـ 8 منها فوق الخط الفاصل للمضيق

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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنها رصدت 22 طائرة معادية وأن 8 منها حلقت شرقي الخط الفاصل لمضيق تايوان وتم التصدي لها.

وصول أول وفد برلماني ألماني إلى جزيرة تايوان

وصباح اليوم، وصل أول وفد برلماني ألماني إلى الجزيرة في زيارة لم تحدث منذ ثلاث سنوات.

وأوضحت السلطات في تايوان أن وفدًا متعدد الأحزاب من المشرعين الألمان وصل إلى العاصمة تايبيه اليوم الأحد، وهو أول وفد رسمي من ألمانيا يزور تايوان منذ تفشي جائحة كورونا.

وفد ألماني من مجموعة الصداقة البرلمانية في تايوان

ووسط تصاعد التوترات مع الصين في المنطقة، استقبل نائب وزير الخارجية التايواني، وفدًا من مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين في البوندستاج الألماني لدى وصولها إلى مطار تايوان الدولي.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإنه من المتوقع أن يبقى الوفد في تايوان حتى الخميس المقبل، حيث سيلتقي رئيس الوفد وخمسة نواب ألمان آخرين مع الرئيس التايواني ونائبه ورئيس البرلمان وعدد من النواب.

وحسب مراقبين، فإن الزيارة تؤكد دعم ألمانيا لتايوان، حيث إن هذا الوفد هو ثاني وفد من دولة أوروبية كبرى يزور تايبيه منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في أوائل أغسطس، والتي أعقبتها مناورات صينية واسعة النطاق في تايوان.

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