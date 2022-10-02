الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
أحكام رادعة بحق 10 محتالين لتلاعبهم أثناء التداول على أسهم عدد من الشركات
بالفيديو.. متحدث أمانة جدة يكشف آخر إنجازات لجنة إزالة العشوائيات
بأكثر من 2000 فرصة عمل.. ملتقى التوظيف النوعي يختتم فعالياته
القبض على شخص لقيادته مركبة على رصيف مخصص للمشاة في الرياض
في أكبر اختراقٍ سيبراني.. «أوبتوس» في مواجهة مع حكومة أستراليا
بالفيديو.. ضابط إيراني يعلن دعمه للاحتجاجات ومقتل عنصر من الباسيج

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تايوان: رصد 22 طائرة معادية والتصدي لـ 8 منها فوق الخط الفاصل للمضيق

تايوان: رصد 22 طائرة معادية والتصدي لـ 8 منها فوق الخط الفاصل للمضيق

تايوان: رصد 22 طائرة معادية والتصدي لـ 8 منها فوق الخط الفاصل للمضيق
٠٤:٣٧:٤٤ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنها رصدت 22 طائرة معادية وأن 8 منها حلقت شرقي الخط الفاصل لمضيق تايوان وتم التصدي لها.

وصول أول وفد برلماني ألماني إلى جزيرة تايوان

وصباح اليوم، وصل أول وفد برلماني ألماني إلى الجزيرة في زيارة لم تحدث منذ ثلاث سنوات.

وأوضحت السلطات في تايوان أن وفدًا متعدد الأحزاب من المشرعين الألمان وصل إلى العاصمة  تايبيه اليوم الأحد، وهو أول وفد رسمي من ألمانيا يزور تايوان منذ تفشي جائحة كورونا.

وفد ألماني من مجموعة الصداقة البرلمانية في تايوان

ووسط تصاعد التوترات مع الصين في المنطقة، استقبل نائب وزير الخارجية التايواني، وفدًا من مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين في البوندستاج الألماني لدى وصولها إلى مطار تايوان الدولي.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإنه من المتوقع أن يبقى الوفد في تايوان حتى الخميس المقبل، حيث سيلتقي رئيس الوفد وخمسة نواب ألمان آخرين مع الرئيس التايواني ونائبه ورئيس البرلمان وعدد من النواب.

وحسب مراقبين، فإن الزيارة تؤكد دعم ألمانيا لتايوان، حيث إن هذا الوفد هو ثاني وفد من دولة أوروبية كبرى يزور تايبيه منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في أوائل أغسطس، والتي أعقبتها مناورات صينية واسعة النطاق في تايوان.

اقرأ أيضًا:

“مايك مومبيو” يُفاجئ الصين بتصريحات صادمة: تايوان مستقلة

الكلمات الدلالية:
الصين تايوان جزيرة تايوان طائرات معادية مضيق تايوان وفد ألماني

مواد ذات صلة

المزيد
بعد نجاح تجربة المعلمات.. التربية تخفِّض دوام مُعلمي المدارس النائية

بعد نجاح تجربة المعلمات.. التربية تخفِّض دوام مُعلمي المدارس النائية

٠٩:٢٥ ص، الخميس، ٢٢ يناير ٢٠١٥
3 وفيات وإصابة بليغة إثر حادث مروري بالباحة (صور)

3 وفيات وإصابة بليغة إثر حادث مروري بالباحة (صور)

٠٩:٠٧ م، الأثنين، ٠٢ فبراير ٢٠١٥
«الشورى» يحقق مع 20 موظفاً حول تسريب تقرير ديوان المراقبة العامة

«الشورى» يحقق مع 20 موظفاً حول تسريب تقرير ديوان المراقبة العامة

٠٦:٤٦ م، الأثنين، ١٤ ديسمبر ٢٠١٥
«العمل» توفر سوق إلكتروني للوظائف المؤقتة بموسم الحج عبر «أجير»

«العمل» توفر سوق إلكتروني للوظائف المؤقتة بموسم الحج عبر «أجير»

٠١:٢٦ م، السبت، ٢٠ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *