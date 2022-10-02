الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
المرور يوضح آلية الفحص الفني بعد نقل ملكية مركبة حديثة
أحكام رادعة بحق 10 محتالين لتلاعبهم أثناء التداول على أسهم عدد من الشركات
بالفيديو.. متحدث أمانة جدة يكشف آخر إنجازات لجنة إزالة العشوائيات
بأكثر من 2000 فرصة عمل.. ملتقى التوظيف النوعي يختتم فعالياته
القبض على شخص لقيادته مركبة على رصيف مخصص للمشاة في الرياض
في أكبر اختراقٍ سيبراني.. «أوبتوس» في مواجهة مع حكومة أستراليا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الصحة: لحمايتهم .. معياران أساسيان لاختيار مقعد الأطفال بالسيارة

الصحة: لحمايتهم .. معياران أساسيان لاختيار مقعد الأطفال بالسيارة

الصحة: لحمايتهم .. معياران أساسيان لاختيار مقعد الأطفال بالسيارة
٠٤:٤٦:٥٨ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قالت المنصة الرئيسة للتوعية بوزارة الصحة “عش بصحة”، اليوم الأحد، إن هناك معيارين رئيسيين لاختيار المقعد الذي يجلس عليه الأطفال بالسيارة.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

عمر ووزن الطفل يتحكمان في المقعد

وأوضحت المنصة أن “اختيار مقعد الأطفال في السيارة يعتمد على أمرين: عمر ووزن الطفل، مع طريقة التركيب الصحيح”.

وقبل ساعات، حذرت الإدارة العامة للمرور، من أن اصطحاب الأطفال بالسيارة قد يعرض السائق لغرامة تصل إلى 500 ريال.

وقالت في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، إن عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال يعد مخالفة مرورية.

وأضافت أنه حرصًا على تعزيز السلامة المرورية داخل المركبة؛ يجب على قائد المركبة توفير مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، مشيرة إلى أن غرامة عدم الالتزام بهذا الأمر من 300 إلى 500 ريال.

اقرأ أيضًا:

«المرور»: اصطحاب الأطفال بالسيارة قد يغرمك 500 ريال

 

الكلمات الدلالية:
الأطفال حماية الأطفال في السيارة مقاعد الأطفال بالسيارة وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
حساب «التجارة» على «تويتر» يحتفل بدخول نادي المليون

حساب «التجارة» على «تويتر» يحتفل بدخول نادي المليون

٠٢:٤٧ م، الخميس، ١١ فبراير ٢٠١٦
«نيويورك تايمز»: ثغرة بقانون جاستا قد تفرِّغه من مضمونه

«نيويورك تايمز»: ثغرة بقانون جاستا قد تفرِّغه من مضمونه

٠٣:٢٦ م، الخميس، ٢٩ سبتمبر ٢٠١٦
«الشؤون البلدية»: تعزيز دور «الأمانات» للحد من خطر الأمطار والسيول

«الشؤون البلدية»: تعزيز دور «الأمانات» للحد من خطر الأمطار والسيول

٠٧:٣٨ م، الخميس، ١٦ فبراير ٢٠١٧
أوباما: توصلنا لاتفاق نووي مع إيران.. ونحترم التزاماتنا مع السعودية

أوباما: توصلنا لاتفاق نووي مع إيران.. ونحترم التزاماتنا مع السعودية

١٠:٣١ م، الخميس، ٠٢ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *