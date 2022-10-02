الصحة: لحمايتهم .. معياران أساسيان لاختيار مقعد الأطفال بالسيارة

تواصل – فريق التحرير:

قالت المنصة الرئيسة للتوعية بوزارة الصحة “عش بصحة”، اليوم الأحد، إن هناك معيارين رئيسيين لاختيار المقعد الذي يجلس عليه الأطفال بالسيارة.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

عمر ووزن الطفل يتحكمان في المقعد

وأوضحت المنصة أن “اختيار مقعد الأطفال في السيارة يعتمد على أمرين: عمر ووزن الطفل، مع طريقة التركيب الصحيح”.

وقبل ساعات، حذرت الإدارة العامة للمرور، من أن اصطحاب الأطفال بالسيارة قد يعرض السائق لغرامة تصل إلى 500 ريال.

وقالت في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، إن عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال يعد مخالفة مرورية.

وأضافت أنه حرصًا على تعزيز السلامة المرورية داخل المركبة؛ يجب على قائد المركبة توفير مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، مشيرة إلى أن غرامة عدم الالتزام بهذا الأمر من 300 إلى 500 ريال.

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