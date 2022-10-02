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إندونيسيا تصحح عدد قتلى حادث التدافع خلال مباراة إلى 125 بدلاً من 174
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إندونيسيا تصحح عدد قتلى حادث التدافع خلال مباراة إلى 125 بدلاً من 174

إندونيسيا تصحح عدد قتلى حادث التدافع خلال مباراة إلى 125 بدلاً من 174

إندونيسيا تصحح عدد قتلى حادث التدافع خلال مباراة إلى 125 بدلاً من 174
٠٣:٥٠:٢٧ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الحكومة الإندونيسية، في بيان تصحيحي أن عدد قتلى حادث التدافع خلال مباراة ارتفع إلى 125 بدلًا من 174 قتيلًا.

وقبل قليل، صرحت الحكومة أن حصيلة ضحايا أعمال الشغب التي انتهت بتدافع في ملعب لكرة القدم في إندونيسيا ارتفعت إلى 174 قتيلاً، للتراجع وتعلن أن العدد الحقيق هو 125 قتيلاً فقط.

تفاصيل وقوع المأساة

ومساس أمس السبت، وقعت المأساة في مدينة مالانغ بشرق البلاد وأدت إلى جرح أكثر من مئة شخص في واحدة من أسوأ كوارث الملاعب الرياضية في العالم.

إندونيسيا تتخذ هذا القرار بشأن مباريات كرة القدم

بعد مقتل وإصابة 307 أشخاص، أمر رئيس إندونيسيا بإيقاف مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم حتى انتهاء التحقيق بشأن حادثة التدافع.

فيما دفعت حادثة التدافع الرئيس الإندونيسي على أن يطلب إجراء تقييم شامل لأمن مباريات كرة القدم، وذلك بعد وفاة 125 شخصًا وإصابة 180 آخرين.

الشرطة تكشف السبب الرئيس للحادث

ونقلت وكالة رويترز عن قائد الشرطة، أن مشجعي الفريق الخاسر اقتحموا أرض الملعب فأطلقت السلطات قنابل غاز ما تسبب في التدافع، وأدى لمقتل 125 شخصًا وإصابة 180 من الجماهير، مشيرًا إلى أن معظم الوفيات كانت بسبب تدافع الجماهير خلال المباراة.

اتحاد الكرة يفتح تحقيقًا إثر أحداث شغب

وأكد الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، أنه فتح تحقيقًا إثر أحداث شغب ومقتل العشرات في مباراة لكرة القدم في جاوا، مؤكدًا أنه تقرر تعليق بطولة كرة القدم لمدة أسبوع بعد أحداث الشغب.

اقرأ أيضًا:

بعد مقتل 125وإصابة 180.. إندونيسيا تتخذ هذا القرار بشأن مباريات كرة القدم

الكلمات الدلالية:
إندونيسيا ضحايا حادث الشغب ضحايا شغب الملاعب ملاعب جاوا

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