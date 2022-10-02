مليون برميل يوميًا.. «أوبك+» تبحث خفض إنتاجها

تواصل ـ فريق التحرير:

تبحث مجموعة أوبك+ خفض إنتاج النفط أكثر من مليون برميل يوميًا، وذلك عند اجتماعها في الخامس من أكتوبر الجاري.

قال مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن مجموعة أوبك+ ستعقد اجتماعًا في الخامس من أكتوبر في فيينا بالحضور الشخصي، وذلك للمرة الأولى منذ مارس عام 2020.

تقديرات الخفض

ويعد رقم المليون برميل؛ أعلى بقليل من تقديرات الخفض التي كانت مطروحة الأسبوع الماضي والتي تراوحت بين 500 ألف برميل ومليون برميل يوميًا.

وهذه المرة، يأتي اجتماع أوبك+، التي تضم أوبك ومنتجي نفط مستقلين منهم روسيا، على خلفية تراجع أسعار النفط بعد بلوغها أعلى مستوى منذ أعوام في مارس.

ولأهمية الاجتماع وقصر المهلة المتاحة؛ سيكون خيار المشاركة عبر الإنترنت متوفرًا لبعض الوفود التي قد لا تتمكن من السفر لحضور الاجتماع.

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