الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
شخص متوفى.. كيف يتم نقل ملكية سجله التجاري؟.. توضيح من التجارة
إندونيسيا تصحح عدد قتلى حادث التدافع خلال مباراة إلى 125 بدلاً من 174
البنك المركزي يعلن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين.. رابط التقديم
مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يعلن عن عدد من الوظائف
دوريات الأمن بالرياض توقف شخصًا تلفظ بعبارات تمس الآداب العامة
والد مهسا أميني يكشف تفاصيل جديدة حول مكالمة الرئيس الإيراني له

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شخص متوفى.. كيف يتم نقل ملكية سجله التجاري؟.. توضيح من التجارة

شخص متوفى.. كيف يتم نقل ملكية سجله التجاري؟.. توضيح من التجارة

شخص متوفى.. كيف يتم نقل ملكية سجله التجاري؟.. توضيح من التجارة
٠٣:٥٢:٤٢ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

ردت وزارة التجارة على سؤال بشأن “شخص متوفى.. كيف يتم نقل ملكية سجله التجاري؟”.

وقالت الوزارة عبر حسابها على “تويتر”، إن ذلك يتم باتباع عدة خطوات:

1- الدخول لخدمة الفرع الرقمي عبر e.mc.gov.sa.

2- اختيار نوع خدمة نقل ملكية لشخص متوفى.

3- إرفاق صك حصر الورثة.

4- إرفاق شهادة الوفاة.

5- إرفاق عقد المبايعة والتنازل مصادق عليه من الغرفة التجارية.

6- إرفاق الوكالات إن وجدت .

7- تقديم الطلب.

التشهير بمواطن ومقيمين من الجنسية المصرية

كانت الوزارة قد شهّرت بمواطن ومقيمين من الجنسية المصرية، بعد صدور حكم قضائي يُدينهم بارتكاب جريمة التستر في قطاع المقاولات والصيانة في مدينة حائل.

وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحالة التستر لدى مؤسستين الأولى تزاول أنشطة المقاولات، والثانية تختص في أنشطة الأمن والسلامة من خلال تركيب وصيانة أجهزة الإطفاء.

وبمباشرة القضية تبين ارتكاب المدانين الثلاثة لجريمة التستر، من خلال منح المواطن للمقيمين صلاحية إدارة وتشغيل المؤسستين ومزاولتهما النشاط التجاري لحسابهما الخاص، بالإضافة إلى منح المقيمين أدوات التصرف بشكل مطلق وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطهما غير المشروع خارج المملكة.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل المتضمن تغريم المخالفين بمبلغ قدره 380 ألف ريال والتشهير بهم، وإغلاق المنشأتين وتصفية نشاطهما وإلغاء التراخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمين المتستر عليهما عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة للعمل.

اقرأ أيضًا:

«التجارة» تُشهِّر بمواطن ومقيمين ارتكبوا جريمة التستر في المقاولات والصيانة

الصورة

الكلمات الدلالية:
التجارة السجل التجاري\ نقل ملكية السجل التجاري نقل ملكية السجل لشخص متوفي

مواد ذات صلة

المزيد
موسم الحج وقمة جدة.. نجاح “المعنى والصورة”

موسم الحج وقمة جدة.. نجاح “المعنى والصورة”

١١:٠٤ ص، الأثنين، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
بالفيديو.. شاب سعودي يترك وظيفته من أجل «شاحنة البيتزا»

بالفيديو.. شاب سعودي يترك وظيفته من أجل «شاحنة البيتزا»

٠٣:٥٥ م، الثلاثاء، ١٥ ديسمبر ٢٠١٥
“الحج والعمرة” تكشف عن نظام “الضيف الخفي” لتحسين وتطوير الخدمات

“الحج والعمرة” تكشف عن نظام “الضيف الخفي” لتحسين وتطوير الخدمات

٠٤:٤٥ م، الأربعاء، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
مدني جازان يخلص عاملاً احتجزته آلة تنظيف زجاج (صور)

مدني جازان يخلص عاملاً احتجزته آلة تنظيف زجاج (صور)

١٢:٥٧ م، الأحد، ٠١ يونيو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *