شخص متوفى.. كيف يتم نقل ملكية سجله التجاري؟.. توضيح من التجارة

تواصل – فريق التحرير :

ردت وزارة التجارة على سؤال بشأن “شخص متوفى.. كيف يتم نقل ملكية سجله التجاري؟”.

وقالت الوزارة عبر حسابها على “تويتر”، إن ذلك يتم باتباع عدة خطوات:

1- الدخول لخدمة الفرع الرقمي عبر e.mc.gov.sa.

2- اختيار نوع خدمة نقل ملكية لشخص متوفى.

3- إرفاق صك حصر الورثة.

4- إرفاق شهادة الوفاة.

5- إرفاق عقد المبايعة والتنازل مصادق عليه من الغرفة التجارية.

6- إرفاق الوكالات إن وجدت .

7- تقديم الطلب.

التشهير بمواطن ومقيمين من الجنسية المصرية

كانت الوزارة قد شهّرت بمواطن ومقيمين من الجنسية المصرية، بعد صدور حكم قضائي يُدينهم بارتكاب جريمة التستر في قطاع المقاولات والصيانة في مدينة حائل.

وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحالة التستر لدى مؤسستين الأولى تزاول أنشطة المقاولات، والثانية تختص في أنشطة الأمن والسلامة من خلال تركيب وصيانة أجهزة الإطفاء.

وبمباشرة القضية تبين ارتكاب المدانين الثلاثة لجريمة التستر، من خلال منح المواطن للمقيمين صلاحية إدارة وتشغيل المؤسستين ومزاولتهما النشاط التجاري لحسابهما الخاص، بالإضافة إلى منح المقيمين أدوات التصرف بشكل مطلق وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطهما غير المشروع خارج المملكة.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل المتضمن تغريم المخالفين بمبلغ قدره 380 ألف ريال والتشهير بهم، وإغلاق المنشأتين وتصفية نشاطهما وإلغاء التراخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمين المتستر عليهما عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة للعمل.

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