مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يعلن عن عدد من الوظائف

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أعلن مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف، عن طريق المسابقة الوظيفية بنظام التعاقد (نظام العمل)، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1 ـ مصمم جرافيك

المؤهل والخبرات:

ـ درجة جامعية (إعلام / علاقات عامة / تربية فنية).

– خبرة لا تقل عن عامين في مجال التخصص.

2- مدير إدارة تقنية المعلومات

المؤهل والخبرات:

ـ درجة جامعية (هندسة حاسب آلي/ علوم الحاسب الآلي/ تقنية المعلومات).

ـ خبرة لا تقل عن ثمانية أعوام للحاصل على الماجستير.

3 ـ مدير الإدارة المالية

المؤهل والخبرات:

– درجة جامعية (المحاسبة / الإدارة المالية / إدارة الأعمال).

– خبرة لا تقل عن عشرة أعوام في مجال التخصص.

مواعيد التقديم:

– يبدأ التقديم اعتباراً من اليوم الأحد 2022/10/02م حتى مساء يوم الثلاثاء القادم الموافق 2022/10/04م الساعة 11:59م.

عن المجمع:

– مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية جهة حكومية تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم / 389 بتاريخ 15/09/1437هــ ويشرف على المجمع مجلس أمناء برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة، ويرتبط تنظميا برئيس مجلس الوزراء.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية (اضغط هنا)

ـ يجب إرفاق جميع المستندات (PDF): (الهوية الوطنية/ المؤهل/ شهادة الخبرة/ سجل التأمينات / السيرة الذاتية)

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