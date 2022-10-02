دوريات الأمن بالرياض توقف شخصًا تلفظ بعبارات تمس الآداب العامة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الأمن العام، اليوم الأحد، قيام دوريات الأمن بمنطقة الرياض بالقبض على مواطن، لتلفظه بعبارات تمس الآداب العامة على فرقة مشاركة في فعالية بمدينة الرياض.

جاء ذلك في بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

تلفظ بعبارات من شأنها المساس بالآداب العامة

ووفق البيان، فإن الشخص ظهر في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتلفظ بعبارات من شأنها المساس بالآداب العامة أثناء وصول فرقة متخصصة إلى المطار للمشاركة في إحدى الفعاليات بمدينة الرياض، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

والشهر الماضي، أعلنت شرطة منطقة الرياض، أنها تمكنت من القبض على مواطن تحدث بعبارات منافية للذوق والآداب في مكان عام.

وأوضحت أنها ألقت القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو في مكان عام متحدثًا بصوت عال بعبارات منافية للذوق والآداب العامة.

وأكدت أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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