رابط التقديم.. برنامج العمل عن بُعد يُوفر وظائف شاغرة في عدة مجالات

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أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع “التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه:.

* المسميات الوظيفية:

1 – مساعد إداري.

2 – أخصائي رقابة عمليات.

3 – أخصائي رقابة عمليات.

4 – مندوب مبيعات.

5 – مندوب مشتريات.

6 – مدير تسويق.

7 – مساعد إداري.

8 – وغيرها.

* التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:

– رابط التقديم : (اضغط هنا).

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