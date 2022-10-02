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رابط التقديم.. برنامج العمل عن بُعد يُوفر وظائف شاغرة في عدة مجالات

رابط التقديم.. برنامج العمل عن بُعد يُوفر وظائف شاغرة في عدة مجالات

رابط التقديم.. برنامج العمل عن بُعد يُوفر وظائف شاغرة في عدة مجالات
٠٣:١٢:١٤ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع “التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه:.

* المسميات الوظيفية:

1 – مساعد إداري.

2 – أخصائي رقابة عمليات.

3 – أخصائي رقابة عمليات.

 4 – مندوب مبيعات.

5 – مندوب مشتريات.

6 – مدير تسويق.

7 – مساعد إداري.

8 – وغيرها.

* التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:

– رابط التقديم : (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
العمل عن بعد الموارد البشرية برنامج العمل وظائف شاغرة

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