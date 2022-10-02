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استحداث صناعة جديدة من تين القصيم بعدما تفوّق على المستورد

استحداث صناعة جديدة من تين القصيم بعدما تفوّق على المستورد

استحداث صناعة جديدة من تين القصيم بعدما تفوّق على المستورد
٠٣:٣١:٤٩ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تجربة ناجحة خاضها المزارع عبد الله السحيباني صاحب مزعة في إنتاج التين، حيث بدأ في زراعة التين في عام 1979، مؤكدًا أنه يطمح لأن يكون هناك صناعة لرقائق التين مثلما يتم صنعه في البطاطس.

وبحسب صحيفة “الوطن” وصل إنتاج السحيباني من زراعة التين الناجحة الآن إلى 600 طن يصل منها للأسواق 300 طن تكفي احتياج المنطقة، ويتم التوزيع على نقاط بيع في الرياض وجدة ومكة.

يقول السحيباني: إن “التين الأسود البلدي والتين البراون التركي والتين الأصفر الإسباني وصل إلى جودة عالية تجعله يتفوق على الأنواع المتوفرة خارج المملكة من حيث الحجم والطعم”.

مناخ القصيم

ويضيف: “يعود ذلك لمناخ منطقة القصيم والتسميد الجيد وحماية الأشجار من الآفات مثل العناكب وحشرات مثل ذبابة الفاكهة وأيضًا الجني الجيد، كذلك يتم غسل الشجرة لتهيئتها للإنتاج”.

وزاد السحيباني: “أتمنى أن يبقى المنتج طيلة العام، وذلك من خلال الصناعات التحويلة مثل التين المجفف المسقى أو المعبأ بزيت الزيتون، وكذلك صنع مربى التين وكريمة التين ودبس التين، ويطمح لأن يكون هناك صناعة لرقائق التين، مثلما يتم صنعه في البطاطس ليتم بيعها مجففة في الأسواق”.

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الكلمات الدلالية:
دبس التين رقائق البطاطس رقائق التين زراعة التين صناعات تحويلية منطقة القصيم

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