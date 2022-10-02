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“حقوق الإنسان”: 92 قتيلاً على الأقل في حصيلة جديدة لقمع الاحتجاجات في إيران
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“حقوق الإنسان”: 92 قتيلاً على الأقل في حصيلة جديدة لقمع الاحتجاجات في إيران

“حقوق الإنسان”: 92 قتيلاً على الأقل في حصيلة جديدة لقمع الاحتجاجات في إيران

“حقوق الإنسان”: 92 قتيلاً على الأقل في حصيلة جديدة لقمع الاحتجاجات في إيران
٠٢:٤٣:٤٦ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة حقوق الإنسان في إيران، أن حصيلة الضحايا في احتجاجات إيران ارتفعت إلى 92 شخصًا ومئات الجرحى والمعتقلين.

ارتفاع قتلى الحرس الثوري الإيراني إلى 5

وذكرت وكالة “تسنيم” التابعة للحرس الثوري الإيراني، أنه بمقتل شخص آخر، بلغ عدد قتلى الحرس الثوري والباسيج في احتجاجات زاهدان 5 عناصر. وهدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي أن هذه القوة العسكرية وضعت “الانتقام لدماء” عناصرها على جدول الأعمال.

الاحتجاجات تتوسع في جميع أنحاء إيران

يأتي هذا مع تزادي الاحتجاجات التي انطلقت في معظم أنحاء إيران، خاصة جامعة مدينة “إسلامشهر” التابعة لطهران، حيث دعا الطلاب أساتذتهم إلى الانضمام إليهم والمشاركة في الاحتجاجات الشعبية.

متظاهرو أصفهان يهتفون: “خامنئي قاتل وحكمه باطل”

فيما قطع المحتجون في أصفهان وسط إيران، الطريق الرئيس في حي “شاهبور” الصناعي، وبدأ الطلاب في جامعات، أصفهان، ومشهد، وكرمانشاه، وأصفهان، وطهران الحرة، وشيراز، وبابلسر احتجاجاتهم اليوم بهتافات مناهضة للنظام الإيراني، وهاتفين: “خامنئي قاتل وحكمه باطل”.

إضراب أصحاب المحلات بالعاصمة طهران

وحسب “إيران إنترناشيونال” فإنه بالتزامن مع الاحتجاجات الإيرانية، أضرب أصحاب محلات منطقة لاله زار الكبيرة بطهران، مرددين هتافات ضد المرشد علي خامنئي وطالبوا برحيله.

في الوقت نفسه، كشف محامي أسرة مهسا أميني التي فجر موتها في مركز للشرطة الإيرانية الاحتجاجات الحالية في إيران، أنه والأطباء الموثوقين والأفراد المطلعين يعتقدون أن الراحلة مهسا أميني تعرضت لضربة قبل وصولها إلى مركز الشرطة.

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الكلمات الدلالية:
إيران احتجاجات إيران مظاهرات أصفهان مهسا أميني

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