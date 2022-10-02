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ارتفاع ضحايا مباراة كرة القدم في إندونيسيا إلى 174 قتيلاً

ارتفاع ضحايا مباراة كرة القدم في إندونيسيا إلى 174 قتيلاً

ارتفاع ضحايا مباراة كرة القدم في إندونيسيا إلى 174 قتيلاً
٠٢:٣٠:٥٢ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

ارتفعت حصيلة ضحايا أعمال الشغب التي انتهت بتدافع في ملعب لكرة القدم في إندونيسيا إلى 174 قتيلاً، حسبما قال مسؤول لوسيلة إعلام محلية.

وقال نائب حاكم جاوة الشرقية، إميل درداك، إن عدد القتلى كان  158، ثم ارتفع العدد إلى 174 وفاة”.

تفاصيل وقوع المأساة

ووقعت المأساة مساء السبت في مدينة مالانغ بشرق البلاد وأدت إلى جرح أكثر من مئة شخص في واحدة من أسوأ كوارث الملاعب الرياضية في العالم.

ودخل مشجعون لـ”أريما إف سي” ملعب كانجوروهان في مدينة مالانغ بعد خسارة فريقهم 3-2 أمام “بيرسيبايا سورابايا”. كانت هذه أول مرة منذ أكثر من عشرين عاما يخسر فريق “أريما إف سي” فيها أمام منافسه.

ووصفت الشرطة المشاهد بأنها “أعمال شغب”، وحاولت إقناع الجماهير بالعودة إلى المدرّجات وأطلقت الغاز المسيل للدموع بعد مقتل شرطيين اثنين. وسقط عدد كبير من القتلى دوسا بالأقدام في التدافع او اختناقا.

وأمر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الأحد بفتح تحقيق في أمن مباريات كرة القدم في البلاد وقال في خطاب بثه التلفزيون إنه على وزيري الرياضة والشباب والشرطة الوطنية ورئيس الاتحاد الوطني الإندونيسي لكرة القدم إجراء “تقييم شامل لمباريات كرة القدم والإجراءات الأمنية”.

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