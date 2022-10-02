التحضير لعملية إطلاق أول قمر روسي يغطي الأرض بالإنترنت

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كشفت مؤسسة “روس كوسموس” الروسية أنها بصدد التحضير لعملية إطلاق أول قمر Skif-D مخصص لتغطية مناطق الأرض بخدمات الإنترنت.

وفي بيان صادر عن المؤسسة: “قمر Skif-D ـ وهو الأول في إطار برنامج Sphere الفضائي ـ حيث تم نقله إلى مطار فوستوتشني الفضائي للتحضير لعملية إطلاقه إلى الفضاء”.

وأضاف البيان: “وصل هذا القمر إلى مطار بلاغوفيشتشينسك الروسي محمولاً على طائرة من نوع IL-76، وتم نقله إلى مطار فوستوتشني الفضائي، استغرقت عملية النقل نحو 9 ساعات تقريبًا”.

مطار فضائي

ومن المفترض أن يطلق قمر روسي آخر من نوع Gonets-M من مطار فوستوتشني الفضائي في أكتوبر الجاري، وسيستخدم في إطلاقهما صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1b.

وتعد منظومة Sphere التي تنوي روسيا استحداثها في الفضاء وستضم 7 أقمار صناعية من فئة Express، و4 أقمار جديدة من فئة Express-RV، و12 قمر Skif مخصص لتأمين شبكات الإنترنت واسعة النطاق.

كما ستضم المنظومة، 264 قمر Marathon مخصصة لإنترنت الأشياء، إضافة إلى قمري اتصالات من فئة Yamal، و3 أقمار لاستشعار الأرض عن بعد من نوع Smotr، و84 قمر Berkut-O وBerkut-VD، و12 قمر Berkut-X و Berkut-XLP.

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